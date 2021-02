Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan anuncia el título del episodio 7

Desarrollado a partir de una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, 'The Seven Deadly Sins' o Nanatsu no Taizai, es un anime de alta fantasía con un concepto ambicioso y personajes complejos.

Sigue a la princesa Elizabeth Liones, quien se embarca en un viaje increíble para localizar al legendario grupo de caballeros conocido como los Siete Pecados Capitales y pedir su ayuda para acabar con la tiranía de los caballeros sagrados.

El primero de los Siete Pecados que conoce es Meliodas, el Pecado de la Ira y el líder de los Pecados. Con su ayuda, encuentra el resto uno por uno. La temporada 5 (temporada 4, según Netflix, ya que 'Signs of Holy War' se considera un especial de 4 episodios), también conocida como 'The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement', se estrenó en enero 13, 2021.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que necesitas saber sobre su próximo episodio 7. ¡Advertencia! Como se trata de la temporada 5 de Nanatsu no Taizai, podrás esperar leer spoilers de la trama y otros detalles de episodios ya estrenados en Japón.

Nanatsu no Taizai 5x07: Fecha de estreno

El episodio 7 de la temporada 5 titulado 'Hope, Conflict, and Despair', se lanzará el 24 de febrero de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el actual productor del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Akihito Okano cantó el tema de apertura "Light That" y SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa interpretó el tema de cierre "Time".

¿Dónde ver la temporada 5 en línea?

Netflix tiene los derechos de transmisión de 'Dragon's Judgment'. Los episodios de la temporada 5 se transmiten simultáneamente en Netflix Japón con audio y subtítulos en japonés. Los espectadores pueden ver las primeras cuatro temporadas con doblaje en inglés en el sitio de streaming.

¡Spoilers! En el episodio 6, después de que Mael acepta el Mandamiento de la Pureza, está encerrado en un capullo de luz brillante. De repente, rayos oscuros de luz comienzan a llover desde el capullo. Tarmiel le suplica a su hermano que se detenga, pero uno de los rayos oscuros lo golpea, aparentemente matándolo a él y a Sariel.

Cuando Mael finalmente sale del capullo, Hawk aterrorizado lee el nivel de poder del arcángel por encima de 200.000. Mael usa el Mandamiento del Amor y lanza Jiai no Kougyoku, anulando las habilidades de todos sus oponentes, pero Gowther lanza Sense Opener para liberar a King, Elizabeth y Diane de los efectos del hechizo de Mael.

Los tres pecados concluyen que un ataque colaborativo podría resultar efectivo contra el arcángel dominado. King lanza la sexta forma de Chastiefol, Yggdra Cloth, para cubrirse con una armadura y procede a cargar contra Mael.

Gowther usa el caleidoscopio para crear varias copias de King para confundir a Mael sobre cuál es el verdadero Rey, mientras que Diane hace su Drole's Dance para mejorar las habilidades de King. Este ataque inicialmente parece exitoso, pero luego Mael lanza a Shinjitsu no Kane con el Mandamiento de la Verdad para destruir las ilusiones de Gowther.

Más adelante en la batalla, cuando intenta usar Jiai no Kougyoku nuevamente, Oslo intercepta y se sacrifica para proteger a su rey. Diane usa su War Hammer Gideon para anular los hechizos de Mael dispersándolos en el suelo.

Pero como les advierte a todos, la segunda vez que lo hace, el Teatro del Cielo se hace añicos. Elizabeth evita que Diane caiga mientras Hawk atrapa a un Gowther inconsciente. King logra superar las maldiciones anuladoras de Mael y se transforma en un Rey Hada con alas completamente desarrolladas.

En el episodio 7, la lucha de Mael y King podría continuar hasta que uno de ellos emerja como un claro vencedor. ¿Qué opinas sobre la quinta temporada de Nanatsu no Taizai? Recuerda que la serie de Nakaba Suzuki continúa en una secuela de manga titulada Mokushiroku no Yonkishi.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!