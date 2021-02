Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan ¿Qué esperar del episodio 8?

Basado en una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, “Los siete pecados capitales” o Nanatsu no Taizai es un anime de fantasía que cuenta la historia de un mundo atrapado en una guerra perpetua entre demonios y diosas divinas.

Cuando Meliodas, el príncipe demonio, se enamoró de la Diosa Elizabeth, mató a dos de sus subordinados y se escapó con ella. Esto comenzó la Guerra Santa con los demonios de un lado y diosas, humanos, gigantes y hadas del otro.

Elizabeth Liones es la 107a reencarnación de la Diosa Elizabeth, obligada a vivir vidas mortales debido a una maldición del Rey Demonio. Actualmente, los fanáticos pueden disfrutar de la temporada 4 (temporada 5 según Netflix) titulada The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement.

La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber del próximo episodio 8 del anime, spoilers, fecha de estreno y dónde ver el programa Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (nombre en japonés). ¡Advertencia de spoilers para fanáticos solo de anime!

Nanatsu no Taizai 5x08: Fecha de estreno

El episodio 8 de la temporada 5 de Nanatsu no Taizai', titulado “The Doorway to Hope” (La puerta de la esperanza), se lanzará el 3 de marzo de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Netflix Japón cuenta con los derechos de transmisión en streaming.

Studio DEEN, el actual productor del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack. Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal.

Hiroyuki Sawano (Shingeki no Kyojin), Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Akihito Okano cantó el tema de apertura "Light That" y SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa interpretó el tema de cierre "Time".

Nanatsu no Taizai (Temporada 5): Resumen del episodio 7

Diane queda atónita por la nueva forma de King y se pregunta si sigue siendo el Rey Hada que ha conocido. King leyendo su mente, le asegura que lo es. Por otra parte, Mael (Estarossa), poseído por los cuatro mandamientos, lanza Sparling Gem of Love, que King contrarresta fácilmente con True Form Eight: Pollen Garden.

Su batalla no dura mucho, porque King ahora es más poderoso. Incluso con la corrupción combinada de los cuatro Mandamientos, Mael no es rival para el Rey Hada en su verdadera forma. Pero King no mata al arcángel, afirmando resueltamente que buscar venganza solo aumentará el odio.

King en Nanatsu no Taizai (Temporada 5) Episodio 7

Cuando el poder de los mandamientos comienza a desarmar el cuerpo de Mael, Gowther busca dentro de Mael y le pide que regrese. En respuesta, Mael le pregunta a Gowther por qué él (Gowther) lo eligió para equilibrar a Meliodas cuando había otras diosas que también podrían haber cumplido ese propósito.

El Pecado de la Lujuria le revela a Mael que su creador, el mago Gowther, eligió a Mael para la tarea, porque previamente había asesinado a una demonia llamada Glariza, que era la amante del mago. Finalmente, las palabras de Gowther llegan a Mael y regresa al mundo mortal.

Aunque Mael ya no tiene interés en participar en la guerra entre las diosas y los demonios, Elizabeth y Gowther le piden que los acompañe a Camelot y les ayude a terminar la Guerra Santa. En Camelot, Cusack y Chandler se fusionan para convertirse en el Demonio Original.

En el Purgatorio, Meliodas, Ban y Wild se enfrentan al mismísimo Rey Demonio. En el episodio 8 de Nanatsu no Taizai (Temporada 5), King, Elizabeth y otros podrían llegar para ayudar a Escanor y Merlin en su batalla contra el Demonio Original. Meliodas podría comenzar a luchar contra su padre con la ayuda de Ban y Wild.

