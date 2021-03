Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan ¿Qué esperar del episodio 10?

Basado en una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, Nanatsu no Taizai es un anime popular de fantasía. Su historia gira en torno al grupo homónimo de caballeros. Su líder es Meliodas, el pecado de la ira, y más tarde se revela que también es el hijo del Rey Demonio.

La temporada 4 (temporada 5 en Netflix) también conocida como The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment, se estrenó en enero 13, 2021. Aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesita saber sobre su próximo episodio.

Nanatsu no Taizai 5x10: Fecha de estreno

El episodio 10 de la temporada 5 de Nanatsu no Taizai, titulado “The Salvation of the Sun” (La Salvación del Sol), se lanzará el 17 de marzo de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el productor actual del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Foto: Studio DEEN - Nanatsu no Taizai

Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Akihito Okano cantó el tema de apertura "Light That", y SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa interpretó el tema de cierre "Time".

¿Dónde ver el anime de Nanatsu no Taizai?

Netflix tiene los derechos de transmisión en inglés de “Dragon's Judgment”. Los episodios de la temporada 5 se transmiten simultáneamente en Netflix Japón con audio y subtítulos en japonés. Los espectadores pueden ver las primeras cuatro temporadas con doblaje y próximamente se estará disponible a nivel global.

Al final del episodio 9 de la temporada 5, vimos que el resto de los Mandamientos llegaron y entraron en el capullo de Meliodas. Merlín lanza el ataúd Chrono prohibido, suspendiendo el tiempo. Ella le pide a King y Escanor que la protejan.

King se enfrenta a Zeldris mientras Escanor lucha contra el Demonio Original. Pero el Pecado del Orgullo ahora está severamente debilitado, por lo que el Demonio Original lo domina fácilmente y usa Death Drive en un intento de matarlo.

Cuando Escanor es disparado en la distancia debido al ataque, el Demonio Original intenta matar a Merlín, pero Ludociel interviene con Ark. Nanatsu no Taizai termina su episodio 9 cuando Mael salva a Escanor. En el episodio 10, la batalla para evitar que el Capitán de los Sins se convierta en el Rey Demonio podría continuar.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!