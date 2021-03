Nanatsu no Taizai: Fecha de estreno para la temporada 5 en Netflix

Como lo indica What's on Netflix, no hay una fecha de autorización para ver The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, mejor conocido como Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan en Netflix (global). La temporada 5 de anime aún se está transmitiendo en Japón y los espectadores deben esperar que se finalice antes de verlo fuera de Japón.

Nanatsu no Taizai: Temporada 5 en Netflix

Afortunadamente, Netflix confirmó que la nueva temporada de los Siete Pecados Capitales se transmitirá eventualmente en algún momento 2021. La Verdad Noticias te compartirá la fecha exacta una vez que se confirme en el sitio oficial.

Elenco de la quinta temporada

Según lo dicho por IMDb, Nanatsu no Taizai está protagonizado por Bryce Papenbrook, Erika Harlacher, Max Mittelman, Cristina Valenzuela, Erica Mendez, Ben Diskin, Erik Scott Kimerer, Yûki Kaji, Rintarou Nishi, Misaki Kuno, Sora Amamiya, Tatsuhisa Suzuki, Jun Fukuyama, Robbie Daymond, Kaiji Tang, Aoi Yûki y Kyle Hebert.

Foto: Studio DEEN - Nanatsu no Taizai

¿Habrá una sexta temporada de anime?

Casi no queda material de origen para que el anime lo cubra. Con solo 79 secciones para el final, no sería una suposición pasada que el programa de televisión se complete en cinco temporadas. Dicho esto, la cuarta temporada solo cubrió aproximadamente 31 partes del manga y podríamos ver la serie retrasada a una sexta temporada para ver el final.

No descubriremos ningún spoiler aquí. Sin embargo, te recordamos que el creador Nakaba Suzuki está publicando un manga secuela, adecuadamente llamado The Seven Deadly Sins: The Four Knights of the Apocalypse.

Así que una sexta temporada de Nanatsu no Taizai (película o serie de anime) puede concentrarse en la nueva historia que está creando el mangaka. Netflix considera a Fundo no Shinpan como la quinta temporada de la franquicia, pero fuera del sitio se toma como temporada 4 producida por Studio DEEN y Marvy Jack.

