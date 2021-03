Nanatsu no Taizai: ¿Dónde ver el episodio 9 de la temporada 5?

El episodio 9 de la temporada 5 de Nanatsu no Taizai, titulado “That Which Gathers” (Los reunidos), se estrenó el 10 de marzo de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el productor actual del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Sitio para ver el anime Nanatsu no Taizai

Netflix tiene los derechos de transmisión de la actual temporada The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment (Fundo no Shinpan en japonés). Los episodios de la temporada 5 se transmiten simultáneamente en el sitio de Japón con audio y subtítulos en japonés.

Los espectadores pueden ver las primeras cuatro temporadas con doblaje en Netflix y esperar que la quinta temporada se transmita globalmente en julio de 2021. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los spoilers que debes saber del episodio 9 de Nanatsu no Taizai.

Gilthunder, Margaret y Hendrickson en Nanatsu no Taizai 5x09

Resumen y spoilers del episodio 9

El episodio 9 de la temporada 4 “Los Reunidos” incluye la batalla de Merlín y Escanor contra el Demonio Original (fusión de Chandler con Cusack) y Zeldris. A lo lejos nos revelan que la ayuda está en camino con King, Diane, Elizabeth, Gowther, Mael y Hawk.

Ludociel (en el cuerpo de Margaret) sigue impactado por la verdadera identidad de Estarossa, ya que en realidad se trataba de Mael (su hermano menor). Gilthunder está preocupado por su amada y un descuido del arcángel le da una oportunidad a Hendrickson de usar una habilidad secreta de los Druidas.

King dejó asombrados a Merlín y Escanor con su poder

Hendrickson no sólo forzó a Ludociel fuera de Margaret, sino que la puso a salvo junto con Gilthunder. El Druida está listo para morir, pero el arcángel recupera su esencia original y no toma represalias contra el hombre.

De regreso a la acción, vemos a Merlín intentando convocar un hechizo de tiempo y así retrasar la transformación de Meliodas en Rey Demonio. King consigue enviar ayuda a distancia y se enfrenta contra el Demonio Original. El Rey Hada consigue ser sumamente poderoso, pero ni siquiera él es rival para el demonio.

Al final del episodio 9 de la temporada 5, nos muestran a Escanor derrotado y salvado por Mael. Esto quiere decir que los Siete Pecados Capitales (a excepción de Ban) se han reunido en la batalla principal. ¿Podrán salvar a Meliodas?

El próximo episodio 10 de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan programado para el miércoles 17 de marzo. Este se titula “La Salvación del Sol” y nos podría brindar un nuevo poder para Escanor con la ayuda de Mael.

