Nanatsu no Taizai: ¿De qué trata la secuela Mokushiroku no Yonkishi?

La secuela de Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi acaba de estrenar su primer capítulo y los fanáticos ya conocen un poco de la trama. Además, se dio a conocer que la publicación de su primer volumen recopilatorio llegará en abril de 2021.

The Seven Deadly Sins se despide de su historia principal y nos presenta una nueva historia que no olvida a tus personajes favoritos: Maeliodas, Ban, King, Diane, Elizabeth y más. El creador Nakaba Suzuki prometió más aventuras al estilo Siete Pecados Capitales y esto es lo que promete su secuela.

La Verdad Noticias te comparte el tuit de Manga Mogura, donde se revela un poco de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights Of The Apocalypse), su personaje principal, diseño y un poco de la historia que iremos conociendo cada mes.

Sobre la secuela de Nanatsu no Taizai

El volumen 1 de Four Knights Of The Apocalypse estará disponible el 16 de abril de este año. Para leer el manga no es necesario haber terminado Nanasu no Taizai, pero ambas historias están relacionadas entre sí.

La secuela de Nanatsu no Taizai nos presenta a Percival como protagonista, quien es el hijo de Ironside y nieto de Balgis. Así es, el personaje principal no es Tristán (hijo de Meliodas y Elizabeth) como muchos habían pensado.

Aún no se conocen todas las habilidades de Percival, pero desde su debut se conoció que es capaz de muchas hazañas junto con su gran fuerza. ¡No querrás ser su enemigo! Su historia lo encamina a un viaje tras conocer a un caballero que lo cambia para siempre.

¿Más anime de Nanatsu Taizai?

The Seven Deadly Sins tendrá nueva película

Recientemente, se anunció que Nanatsu no Taizai estrenará una película de anime como secuela enfocada en Meliodas y compañía. Así que podemos esperar más momentos de los Siete Pecados Capitales antes de enfocarnos en Percival y Mokushiroku no Yonkishi.

