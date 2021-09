Nanatsu no Taizai: Cursed by Light se estrena en Netflix el 1 de octubre

Netflix lanzó un nuevo avance de la película (The Seven Deadly Sins) Nanatsu no Taizai: Cursed by Light y confirmó su fecha de estreno en el servicio de transmisión. El tráiler destacó las intensas batallas y el tono emocional por el que es conocida la franquicia los Siete Pecados Capitales de Nakaba Suzuki.

La historia encuentra a Meliodas en conflicto con su hermano menor, Zeldris, y luchando por evitar que estalle otra Guerra Santa. La película está dirigida por Takayuki Hamana (Chocolate Underground, The Prince of Tennis - The Two Samurai: The First Game).

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que The Seven Deadly Sins: Cursed by Light revela nuevo arte de personajes y aquí se confirmó la participación de muchos actores de voz veteranos, incluidos:

Yuki Kaji (SK8 the Infinity) como Meliodas y Zeldris

Sora Amamiya (Mieruko-chan, Battle Girl High Schoo l) como Elizabeth

Misaki Kuno (Fairy Tail: Final Season, Magi: Adventure of Sinbad) como Hawk

¿Cuándo saldrá Nanatsu no Taizai: Cursed by Light?

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light se estrenará en Netflix el 1 de octubre. La película debutó originalmente en cines el 2 de julio en Japón, ganando 122 millones de yenes (aproximadamente $ 1,1 millones).

El manga The Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki se publicó por primera vez en Weekly Shonen Magazine en 2012 y ha producido 41 volúmenes. Se ha convertido en un pilar del panorama moderno del manga / anime, habiendo producido una gran cantidad de adaptaciones y spin-offs.

Además, ganó el premio Kodansha Manga Award para la categoría shonen en 2015. Puedes seguir las actualizaciones del anime en su sitio web oficial. Los estudios de animación A-1 Pictures (temporadas 1-3) y Studio DEEN (temporadas 4-5) fueron los productores de la adaptación animada.

¿Dónde encontrar los 7 pecados capitales?

The Seven Deadly Sins - Anime (Foto: Studio DEEN)

Puedes encontrar el anime de los 7 Pecados Capitales (The Seven Deadly Sins) como un título exclusivo de Netflix. La serie debutó sus 5 temporadas en el servicio de transmisión en su idioma original japonés, con gran variedad de subtítulos y doblajes (inglés, español españa, español latinoamérica).

La película Cursed by Light se une al anime original The Seven Deadly Sins y The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky como parte de la extensa colección de anime del servicio de transmisión Netflix. Finalmente, te invitamos a conocer cómo ver las temporadas de Nanatsu no Taizai en orden cronológico.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!