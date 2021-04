Nanatsu no Taizai: Cursed by Light lanza tráiler largo cargado de spoilers

Nanatsu no Taizai se encuentra a la mitad de su quinta temporada de anime y como prometió Nakaba Suzuki, el creador de la serie, lo siguiente es una película secuela completamente original. Y ahora, la franquicia acaba de actualizar a los fanáticos con un largo video promocional lleno de spoilers.

El tráiler tiene una duración de 90 segundos y contiene varias referencias al final del manga original, que aún está por llegar en la temporada 5 de anime. Además, el creador anteriormente dibujó un póster oficial de manga donde nos revelan que la película The Seven Deadly Sins: Cursed by Light se estrenará el 2 de julio de 2021.

El nuevo clip también presentó el tema principal de la película "Sono saki no Hikari he" (A la luz que está más allá) interpretado por el vocalista de Porno Graffitti , Akihito Okano, quien también ha proporcionado el tema OP "Hikari Are" (Let there be light) para la serie de televisión en curso Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan.

Esta película de anime es la culminación de 'Los siete pecados capitales'. Como spoiler a los fanáticos solo de la animación, aquí se presentará la boda de King y Diane, junto con una nueva batalla entre los Sins y dos nuevos antagonistas.

Foto: Kodansha "Poster oficial de la película por Nakaba Suzuki"

Nuevos personajes en Nanatsu no Taizai: Cursed by Light

Los nuevos personajes son enemigos fuertes, cuyas apariciones no se mostraron en la historia original del manga. Ellos son Dahlia, el segundo rey de las hadas (que es interpretado por Yuichiro Nakamura) y Dubs, un maestro artesano de la raza Titán (que es interpretado por Shinichiro Kamio).

Además, Nanatsu no Taizai anteriormente presentó a otros 3 nuevos personajes. Este trío incluye a los comediantes Akira Kawashima y Yusuke Inoue como demonios que sirven bajo las órdenes de Zeldris, pero la tercera adición es la más importante. Se trata de Kana Kurashina (Sazae-chan) quien interpretará a la Deidad Suprema.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!