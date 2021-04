Nanatsu no Taizai: ¿Cuándo se estrena la temporada 5 en Netflix?

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment), también conocida como temporada 5 del anime, está llegando a su fin con solo un puñado de episodios restantes en Japón, e incluso ya se anunció una película como secuela.

Sin embargo, fuera de Japón, la serie de Nakaba Suzuki es transmitida por Netflix, quien hace caso omiso al calendario de lanzamiento semanal original del anime, a diferencia de Crunchyroll o Funimation. A continuación, te compartimos actualizaciones que debes saber.

Estreno de Nanatsu no Taizai 5 en Netflix

Netflix anunció y comenzó a transmitir las primeras temporadas de Nanatsu no Taizai desde hace varios meses. Sin embargo, todavía no tenemos una fecha de lanzamiento publicada para la temporada 5, a pesar de que actualmente se emite en Japón, hasta el episodio 12 (con fecha del 31 de marzo). Los fanáticos predicen que llegará a mediados de 2021.

Foto: Studio DEEN - Nanatsu no Taizai 5 Episodio 12

Además, una nueva película, escrita por el mangaka original, también se estrenará en los cines japoneses el 2 de julio de 2021. Esta se titula The Seven Deadly Sins: Cursed By Light y será una secuela directa de la temporada 5; que posiblemente también llegue a Netflix.

Kanna Kurashina se suma a Nanatsu no Taizai

La película contará con la popular actriz Kanna Kurashina dando voz al personaje Suprema Deidad. Ella es la madre de la heroína principal, Elizabeth Liones, y quien le puso la maldición de la "vida eterna".

Además, dos comediantes japoneses, Akira Kawashima (Kirin) y Yusuke Inoue (NON STYLE) se unirán a la película de Seven Deadly Sins como dos dioses demoníacos que sirven a Zeldris, uno de los Diez Mandamientos y el hermano menor de Meliodas.

Foto: Akira Kawashima, Kanna Kurashina y Yusuke Inoue

¿Qué es Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki?

Nanatsu no Taizai es originalmente una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, que comenzó su serialización en Shonen Jump en 2012. El manga shonen medieval con temática de fantasía sigue a Meliodas (con la voz de Yuki Kaji “Eren Jaeger”).

La Verdad Noticias te recuerda que Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan, es la quinta temporada en curso del anime. La primera temporada se emitió en 2014. También es importante tener en cuenta que Studio Deen comenzó a animar la serie en lugar de A-1 Pictures en 2019.

