Nanatsu no Taizai: ¿Cuál es la edad de los Siete Pecados Capitales en el anime?

Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki presenta un elenco inolvidable de personajes que se diferencian de la mayoría de los que hemos visto en todo el anime. Estos tienen orígenes complejos que a veces pueden resultar difíciles de seguir, dado el tiempo que han existido.

Todos los miembros de los Seven Deadly Sins parecen estar en su mejor momento, y ninguno parece tener más de 40 años, pero por supuesto, el anime demuestra que no debemos creer únicamente en las apariencias físicas. ¡Te llevarás una sorpresa!

¿Cuál es la edad de los Siete Pecados?

Muchos de los personajes principales de Nanatsu no Taizai son mucho mayores de lo que parecen, debido a que no son humanos, o incluso renunciaron a su humanidad hace mucho tiempo.

Los Siete Pecados Capitales

Algunos fanáticos pueden sorprenderse al descubrir quién es el más joven y quién resulta ser el personaje más viejo del grupo. Esta lista cubre hasta la temporada 4 del anime, por lo que estás advertido de spoilers sobre los Siete Pecados Capitales.

10 - Hawk (16 Años)

Hawk, el Capitán de las Sobras

Hawk no es solo un cerdo que habla; antes de que se revelaran sus verdaderos orígenes, el anime dejó caer varias pistas para indicar que él no era del Mundo Viviente. Sobrevivió después de ser golpeado por Dead End de Hendrickson y después de consumir criaturas con poder mágico, puede absorber sus características.

La temporada 4 de Nanatsu no Taizai reveló que en realidad era una criatura del Purgatorio, y fue enviado al Mundo Viviente para espiar a Meliodas para el Rey Demonio. Es bastante joven (pero viejo para un cerdo normal), solo ha estado vivo durante 16 años.

9 - Elizabeth Liones (16 Años)

Elizabeth Liones

La temporada 4 reveló muchas cosas sobre la mayoría de los personajes principales, y la sorpresa más grande confirmó que Elizabeth no es descendiente del Clan de los Dioses, sino que en realidad es miembro de este clan.

Debido a una poderosa maldición infligida sobre ella y Meliodas, se reencarnó un total de 107 veces, cada vez se enamoró del pecado de la ira y murió por causas naturales o como resultado de la maldición después de que recuperó sus recuerdos.

Elizabeth Liones es su reencarnación actual, y aunque posee el conocimiento y las habilidades de una antigua Diosa, eso no cambia el hecho de que su actual reencarnación sólo ha vivido hasta los 16 años.

8 - Escanor (40 Años)

Escanor, el humano más fuerte

No es difícil creer que Escanor tiene 40 años, definitivamente se ve como cuando se pone el sol. Sin embargo, cuando sale el sol, su físico divino hace que sea difícil ponerle una edad.

Desafortunadamente, su habilidad mágica, Sunshine, no extenderá su vida más allá de la de un humano normal. De hecho, según Ludociel, en realidad está acortando su vida útil, ya que su poder no estaba destinado a ser ejercido por un simple mortal.

7 - Ban (43 Años)

Ban el humano inmortal

Si bien Ban parece tener unos 20 años, ¡en realidad es 3 años mayor que Escanor! Los fanáticos saben muy bien que Ban no puede envejecer ni morir, ya que se le dio a la fuerza una bebida de la Fuente de la Juventud del Clan de las Hadas, 20 años antes de los eventos de la historia principal.

Es un humano normal, al igual que Escanor, pero como no puede morir, puede arriesgar su vida de formas que otros no se atreverían, y puede sobrevivir a lesiones que ni siquiera el Demonio más fuerte podría. Esto le da un grado de imprudencia que muchos de sus camaradas nunca podrían poseer.

6 - Diane (750 Años)

Diane, del Clan de los Gigantes

Para humanos como Ban, Escanor y Elizabeth, es fácil saber sus edades en función de su apariencia, ya que envejecen como las personas en la vida real. Sin embargo, con otras razas que viven durante siglos, su apariencia juvenil oculta cuánto tiempo han vivido.

Si bien Diane parece una joven de 20 años, en realidad ha vivido 750 años, lo que todavía es bastante joven para ser un gigante. Ella y King pasaron 500 años juntos, en el transcurso de los cuales Diane apenas envejeció. Aún así, por haber vivido tanto tiempo, el pecado de la envidia definitivamente carece de una buena cantidad de sabiduría y madurez.

5 - King (Más de 1300 Años)

King, el Rey Hada

Al igual que Diane, King es mucho mayor de lo que parece. Nació del Árbol Sagrado hace más de 1300 años, lo que significa que no pudo presenciar la Guerra Santa, sino que vivió en un mundo que se había recuperado en su mayor parte del horrendo conflicto.

Esta edad parece ser bastante joven para un Hada, algo evidente por el hecho de que King acaba de hacer crecer sus alas después de un milenio de espera.

4 - Merlín (Más de 3000 Años)

Merlín, la fiel mentora de el Rey Arthur

Si bien Merlín parece una mujer segura de sí misma, en algún lugar de unos 30 años, en realidad ha estado viva durante 3000 años y nació en algún momento durante la Guerra Santa en Belialuin; una ciudad de magos que logró permanecer neutral en el conflicto global.

Mucho sobre ella sigue siendo un misterio, aunque la temporada 4 de Nanatsu no Taizai reveló que no es tan madura físicamente a como actúa. Claro, todavía es increíblemente poderosa e inteligente, pero su verdadera forma es la de una niña.

3 - Gowther (Más de 3000 Años)

Gowther, el muñeco y pecado de la lujuria

Se reveló desde el principio que Gowther era un muñeco mágico, pero la temporada 4 confirmó que, de hecho, fue construido por un poderoso mago del mismo nombre que se vio obligado a convertirse en un mandamiento.

Después de negarse a luchar, este mago fue encarcelado, confiando en que Gowther le sirviera como su única conexión con el mundo exterior. Con la muerte del mago durante la Guerra Santa, Gowther se volvió completamente consciente y dado que es puramente artificial, es probable que siga viviendo en el mismo estado físico por la eternidad.

2 - Meliodas (Más de 3000 Años)

Meliodas, el hijo del Rey Demonio

Es irónico que Meliodas sea el miembro más viejo de los Siete Pecados Capitales a pesar de parecer más joven que incluso Elizabeth. Es probable que él viviera algunos siglos más que Gowther y Merlín, dado que ya tenía una carrera respetable como líder de los Diez Mandamientos y era un demonio temido antes de los eventos de la Guerra Santa.

Los demonios naturalmente envejecen más lento que los humanos, pero la maldición que le infligieron por el Rey Demonio y la Deidad Suprema, lo convirtió en inmortal. Meliodas no solo revivirá cada vez que muera, volviéndose un poco más cruel que antes, sino que su maldición también evita que su cuerpo envejezca.

1 - Mamá de Hawk (Tiempo Indefinido)

La Mamá de Hawk

Es fácil descartar a la Mamá de Hawk como una gran broma, pero muchos fanáticos sospecharon que había algo más en ella después de que se tragó Purgatory Fire de Monspeet sin lastimarse a sí misma. La película de los Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky, reveló que ella es solo un caparazón de musgo que alberga una entidad antigua conocida como "Chaos".

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: Temporada 5 ¿Está confirmada la producción del anime?

Sin revelar demasiado para los espectadores de solo el anime de Nanatsu no Taizai, “Chaos” es anterior a cualquier otra cosa en este mundo mágico, por lo que es seguro decir que a los ojos de esta cerdita gigante, todos podrían ser simplemente un bebé.