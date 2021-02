Nanatsu no Taizai: Chica cosplayer transforma a Elizabeth en conejita

Con la cuarta temporada (temporada 5 según Netflix) de Nanatsu no Taizai en curso, fanáticos de todo el mundo se unieron en redes sociales para rendirle homenaje a sus personajes favoritos. La princesa Elizabeth Liones es una de las más destacadas y hoy te compartimos una versión más reveladora de la poderosa diosa.

El trabajo de cosplay fue realizado por la artista de Instagram, "cosplaykatx", quien cuenta con más de 64 mil seguidores en su cuenta. La cosplayer citó a la pareja de Elizabeth, Meliodas, para presumir su hermosa figura en un entallado leotardo negro y unas orejas de conejo.

La talentosa cosplaykatx completó su cosplay con una larga peluca blanca, pupilentes azules y los mismos aretes que luce Elizabeth en el anime de Nanatsu no Taizai. Esta caracterización recuerda al primer vestuario de la princesa en la temporada 1, cuando Elizabeth viajó hasta encontrar al Capitán de los Siete Pecados Capitales.

Mira el cosplay de Elizabeth Liones

“‘¡Sir Meliodas decidió que este es el nuevo uniforme de Boar Hat!’, escribió la cosplayer”

La quinta temporada titulada The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shipan) continúa la historia original de Nakaba Suzuki durante la nueva Guerra Santa. En este momento notamos a una Elizabeth mucho más madura y decidida.

¿La razón? La maldición que sufre Elizabeth se activó en su actual reencarnación y ahora solo tiene tres días hasta el día de su muerte. Por lo tanto, todos los Sins (Pecados) están decididos a ponerle fin a la guerra, rescatar a Meliodas del Rey Demonio y hacer que la princesa se quede con sus recuerdos hasta el final.

Imagen promocional de la temporada 5

La Verdad Noticias te recuerda que Netflix tiene los derechos de distribución para el anime de Nanatsu no Taizai y se espera que la quinta temporada se estrene en julio de 2021 (fuera de Japón). Además, se confirmó una película secuela y una continuación del manga ahora titulado Mokushiroku no Yonkishi (The Four Knights of Apocalypse).

