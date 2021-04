Nanatsu no Taizai 5x16: ¡La batalla final! Fecha de lanzamiento y últimos detalles

La temporada 5 de Nanatsu No Taizai / The Seven Deadly Sins avanza rápidamente hacia su conclusión. Por lo tanto, los espectadores ahora están listos para la batalla final entre el Rey Demonio y Meliodas.

Este último finalmente se dio cuenta de que el Rey Demonio todavía está vivo ya que la maldición de Elizabeth ha regresado a ella. El padre de Meliodas ahora tiene el cuerpo de su hermano Zeldris.

Esta última no fue la elección ideal del Rey Demonio, pero el cuerpo de Zeldis aún se puede usar para obtener poderes. ¿Entonces, qué pasará después? ¿Podrá Meliodas matar a su padre una vez más, o su padre aplastará sus esperanzas? Aquí tienes todo lo que debes saber.

Nanatsu No Taizai temporada 5 episodio 16: ¡Detalles de la trama!

La guerra entre demonios y humanos terminó recientemente cuando los Siete Pecados Capitales derrotaron colectivamente a los demonios, incluido el Rey Demonio. Sin embargo, perdieron a Ludociel en el proceso.

Meliodas no se convirtió en el próximo Rey Demonio, pero su padre todavía está vivo. De hecho, se apoderó del cuerpo de Zeldris y lo convenció de que Meliodas lo traicionó. Ahora, el episodio 16 contará con la batalla final entre Meliodas y el Rey Demonio.

Por mucho que todos conozcamos a Meliodas, él también intentará salvar a Zeldris. Elizabeth también acompañará a Meliodas para ayudar a derrotar a su padre. Por otro lado, Escanor reza constantemente a Mael para recuperar sus antiguos poderes.

Resumen del episodio anterior

En el episodio 15 de la última temporada de Nanatsu No Taizai, los espectadores vieron a Meliodas atacando la maldición. Sin embargo, continuamente comienza a aparecer y desaparecer una y otra vez.

Meliodas entiende que la fuerza de la maldición está al mismo nivel que el poder del Rey Demonio. Por lo tanto, se pregunta por qué la maldición se sigue regenerando. Elizabeth explica que fue el mismo Rey Demonio quien le dio esta maldición.

Ban se da cuenta rápidamente de que el Rey Demonio todavía está vivo y revela lo mismo. Por otro lado, el Rey Demonio logra encontrar un nuevo recipiente para él, y no es otro que Zeldris.

The Seven Deadly Sins temporada 5 episodio 16: Fecha de lanzamiento

La última temporada de Nanatsu No Taizai continuará lanzándose semanalmente sin retrasos. The Seven Deadly Sins temporada 5 episodio 16 se emitirá el miércoles 28 de abril de 2021.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el episodio 16 de la temporada 5 de Nanatsu No Taizai se transmitirá primero en los televisores japoneses y posteriormente en Netflix y Crunchyroll.

