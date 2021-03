Nanatsu no Taizai 5x11: Fecha de estreno y spoilers para el nuevo episodio

En el anime de fantasía Nanatsu no Taizai, la batalla entre las fuerzas demoníacas y el clan Divino continúa alternando entre los dos polos. Durante un punto de la batalla, los demonios toman el control, pero en otro caso los héroes recuperan el liderazgo en la guerra.

En otras palabras, la Guerra Santa está lejos de terminar en la quinta temporada de anime, ya que los dos bandos son igualmente fuertes. La Verdad Noticias te recueda que Netflix anunció un conjunto de OVA como si fuera la segunda temporada del anime y por eso se considera a Fundo no Shinpan como la temporada 5.

Otro concepto erróneo asociado con el servicio de transmisión, es que se reveló que el anime de Nanatsu no Taizai es original de Netflix, lo cual tampoco es cierto. El estudio de animación A-1 Pictures se encargó de producir las animaciones durante las dos primeras temporadas, y las dos últimas fueron realizadas por Studio Deen.

Netflix fue solo el distribuidor del anime para Occidente. Sin más preámbulos, consulta la fecha de lanzamiento oficial del episodio 11 de la temporada 5 y también recuerda los momentos principales del episodio anterior:

Lo más importante de Nanatsu no Taizai 5x10

Merlín continúa preparando el hechizo para evitar que Meliodas se convierta en el Nuevo Rey Demonio.

Después de lograr liberarse del campo de batalla anterior, Diane, King, Mael, Elizabeth y Gowter regresan a Camelot.

Escanor es curado por las habilidades de Elizabeth y salvado por Mael.

Mientras tanto, Ludociel se dirige a la batalla y protege a Merlín de los ataques del Demonio Original.

Mael comienza una pelea uno contra uno vs Zeldris.

Los esfuerzos de Mael y Ludociel son suficientes para que Merlín pueda completar el hechizo de pausa temporal.

Sin embargo, después de que se completó el hechizo, Meliodas ya se había transformado en Rey Demonio.

El episodio 11 de The Seven Deadly Sins: Dragon’s Jugement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan) tiene su fecha de estreno fijada para el 24 de marzo, el próximo miércoles. La exhibición oficial la está realizando TV Tokyo, canal de televisión japonés.

