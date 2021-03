Nanatsu no Taizai 5x11: Ban y los Sins enfrentan al Rey Demonio Meliodas

El episodio 11 de la temporada 5 de Nanatsu no Shinpan: Fundo no Shinpan, titulado “The One Who Stands Against a God”, se estrenó el 24 de marzo de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el productor actual del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

La animación del nuevo episodio destacó la nueva apariencia de Meliodas controlado por el Rey Demonio y esto implicó un aspecto mucho más maduro del protagonista. La trama se centró en Ban y el Capitán de los Sins (sus emociones) vs el líder del clan demonio.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes sobre la quinta temporada de Nanatsu no Taizai. Te recordamos que Netflix Japón cuenta con los derechos de transmisión del anime y lanzará The Seven Deadly Sins: Dragon 's Judgement en verano de 2021.

Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la banda sonora. Akihito Okano cantó el tema de apertura "Light That" y SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa interpretó el tema de cierre "Time".

Resumen de Nanatsu no Taizai 5x11

El episodio 11 de la temporada 5 inicia con un resumen del episodio anterior. Merlín terminó de lanzar su hechizo y el capullo de Meliodas quedó suspendido en el tiempo. Mientras los héroes celebraban su victoria, Mael se reunió con su hermano.

Hawk voló al capullo de Meliodas y descubrió que estaba vacío. Luego apareció una versión aparentemente más madura de Meliodas, después de su ascensión como el nuevo Rey Demonio. Los Sins descubrieron que el Rey Demonio controlaba el cuerpo del Capitán y decidieron combatir para traerlo de regreso.

Ban se enfrenta al Rey Demonio

La fuerza del Rey Demonio fue demasiado para Elizabeth, Gowther, Diane, King, Merlín, Escanor, Ludociel e incluso para Mael con todo y su gracia Sunshine. El Pecado de la Gula lanzó un Perfect Cube para proteger a los Sins, pero el Rey Demonio lo destruyó sin pestañear.

Hawk casi fue asesinado por intentar ganar tiempo, pero Ban regresó y lo salvó. El anime de Nakaba Suzuki mostró al Fox Sin y Meliodas (sus sentimientos dentro de su cuerpo) tener un combate épico contra el Rey Demonio. Luego, el gigante activó un tornado tóxico y obligó alejó a los Sins de Ban.

King perdió sus poderes de Rey Hada (temporalmente), pero descubrió que Ban ahora es más fuerte tras haber estado en el Purgatorio. El Fox Sin ya no es inmortal pero pudo ir uno contra uno vs el Rey Demonio.

Los Sins llegan a la mente de Meliodas

El episodio 11 finalizó con Meliodas debilitado por pensar que Elizabeth había sido asesinada por su padre. Gowther ideó un plan para unir la mente de los Sins y así luchar al lado del Capitán. ¿Podrán los Nanatsu no Taizai derrotar al Rey Demonio? El episodio 12 está programado para el 31 de marzo y se titula “Todos se convertirán en tu fuerza”.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!