Nanatsu no Taizai: 5 curiosidades importantes sobre Gowther que debes saber

¡Advertencia! La Verdad Noticias se adentrará a territorio de spoilers sobre la quinta temporada de anime (según Netflix) The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement, también conocida como la cuarta temporada Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan.

Gowther es miembro de los siete pecados capitales, el Pecado de Lujuria de la Cabra. Es un hombre misterioso que inicialmente apareció con una gran armadura. Al reunirse con el resto de los Sins, se reveló que en realidad es un hombre (muñeco) de tamaño normal de aspecto afeminado que se hacía llamar Armando.

Las temporadas anteriores de Nanatsu no Taizai, revelaron muchas curiosidades y datos importantes sobre Gowther. A continuación, te compartimos una lista con 5 cosas que hacen a este personaje muy importante en la temporada actual.

Amor verdadero de Gowther

Gowther y Nandja - Seven Deadly Sins

En su historia de fondo, Gowther en realidad estaba dispuesto a darle a la princesa Nadja su propio corazón (artificial) y, por extensión, su propia capacidad de sentir, cuando su corazón se rindió. Naturalmente, eso no podía funcionar, pero Gowther realmente creía que lo haría en ese momento.

Los dos Gowther en Nanatsu no Taizai

El creador de Gowther lo cuidó de manera paternal y llamó a Gowther "su hijo". En realidad se trataba de un poderoso demonio también llamado Gowther que el Rey Demonio encerró en una prisión por 500 años. También era el Mandamiento del Desinterés y en un inicio creó al muñeco para ver el exterior.

El padre de Gowther, el Mandamiento del Desinterés

La razón de su locura

Merlín descubrió que la verdadera razón por la que Gowther pierde el control a veces es porque se ve obligado a recordar los dolorosos recuerdos sobre la muerte de Nadja que reprimió. Cuando los recuerdos resurgen, su cuerpo se vuelve loco mientras intenta rechazarlos. La vista de su corazón artificial también es un detonante.

Diane salva a Gowther

Gowther recibe un discurso entusiasta de Diane de que está bien sentir emociones aunque signifique una pérdida, porque los pecados estarán allí para él. Ella también le dice que a pesar de sus malos recuerdos, hay buenos recuerdos que vale la pena recordar de los difuntos y que no debería guardarlos más.

Su relación con Estarossa

¡Spoiler! Gowther le dice a Estarossa / Mael que lo mate, ya que él fue uno de los responsables de alterar sus recuerdos y sentido de identidad para detener la Guerra Santa. El arcángel intenta inmediatamente aceptar la oferta, pero King no se queda quieto y mira cómo uno de sus amigos muere en la quinta temporada de Nanatsu no Taizai.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!