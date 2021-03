Nanatsu no Taizai 5: Episodio 11 “El ascenso del Rey Demonio, Meliodas”

La serie de anime Nanatsu no Taizai o comúnmente conocida como The Seven Deadly Sins, ha entrado en su cuarta temporada (temporada 5 en Netflix), que es la última temporada del programa inspirado del manga creado por Nakaba Suzuki.

Este anime en sí ha llegado a su décimo episodio y emitirá su undécimo episodio el 24 de marzo de 2021. Lo siguiente en La Verdad Noticias es un adelanto para el próximo episodio de Siete Pecados Capitales, que toma directamente información del manga.

Sobre el anime Nanatsu no Taizai 5x11

Es posible que el episodio 11 de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan adapte 3 capítulos de manga, exactamente, los capítulos 300, 301 y 302. Entonces, para aquellos que no quieren spoilers, les recomendamos que no sigan leyendo.

Spoilers del episodio 11, temporada 5

Después de que la magia de Merlín no logra evitar que Meliodas se convierta en un rey demonio, en el episodio 11 se nos mostrará la apariencia de una figura alta, corpulenta y hermosa con su característico cabello amarillo. Sí, era el Capitán de los Sins quien acababa de salir de un capullo.

Sin embargo, Elizabeth se dio cuenta de que esta persona no era Meliodas, a pesar de que se parecía mucho. En otra parte, Zeldris también recordó la promesa de su hermano de revivir a Gelda, la última raza de vampiros y también a la mujer que amaba Zeldris.

Meliodas "Rey Demonio" en su versión manga original

Sin embargo, Meliodas respondió fríamente diciendo "Zeldris, ¿sigues enamorado de ese vampiro? Eres tan estúpido como tu hermano Meliodas". Después de investigar, resulta que esta figura es un rey demonio, que se hizo cargo del cuerpo de Meliodas.

Zeldris estaba confundido, estaba sorprendido porque Meliodas debería haberse convertido en el próximo señor demonio. Al final resultó que, el rey demonio solo tenía la intención de usar el cuerpo de Meliodas, porque necesitaba un cuerpo nuevo y fuerte.

También enfatizó que no tenía intención de ceder su trono a un traidor. Al ver que el cuerpo de su capitán estaba a punto de ser tomado, Merlín, Escanor, King, Diane, Gowther, Elizabeth, se prepararon para bloquear y atacar al rey demonio que estaba en el cuerpo de Meliodas.

Merlín salva a Elizabeth de la muerte

Sin embargo, el rey demonio se adelantó y trató de atacar a Elizabeth. Afortunadamente, Merlín salvó a la diosa con su magia Perfect Cube. La maga, Diane, King, y con la ayuda de Mael, atacaron al rey demonio, pero el rey demonio no resultó herido en lo más mínimo.

El rey demonio respondió con un ataque que los dejó a todos, especialmente a Mael, gravemente heridos. Al ver que la situación se apretaba aún más, Hawk, el capitán de las sobras, trató de ganar tiempo calentando al rey demonio.

Mael y Ludociel vs Meliodas "Rey Demonio"

Como resultado, Hawk fue golpeado en poco tiempo. En esta situación desesperada, un miembro de los Siete Pecados Capitales que representa el pecado de la codicia, es decir, Ban, aparece en el campo de batalla.

Ban, sin dudarlo, fue directo a cabeza a cabeza con el rey demonio en el cuerpo de Meliodas. Antes de pelear, el Fox Sin también les dijo a los demás que en ese momento ya no era inmortal, porque le había dado vida a Elaine.

Ban vs Meliodas “Rey Demonio”

El episodio 11 también podría terminar con la llegada de Ban

King también duda de que Ban pueda derrotar o simplemente equilibrar al rey demonio, especialmente ahora que Ban ya no es inmortal. Efectivamente, Ban estaba completamente bajo el ataque del rey demonio. Pero milagrosamente, Ban todavía goza de buena salud.

El cuerpo de Ban pudo resistir el ataque mortal del rey demonio porque su cuerpo se había vuelto extraordinariamente fuerte, gracias a su adaptación por haber estado en el purgatorio durante mucho tiempo.

En pocas palabras, debido a que antes lo atormentaban constantemente en el infierno, la resistencia de Ban ahora ha aumentado muchas veces que antes. Más tarde, Ban atacó al Rey Demonio. Se los ve peleando, y es probable que esta escena sea muy épica y los fanáticos del anime Seven Deadly Sins deberían esperarla.

Por otro lado, el resto de los Siete Pecados Capitales se sorprendieron al ver que Ban pudo mantenerse al día con el rey demonio, simplemente por la fuerza de su cuerpo sin siquiera el poder de la inmortalidad. Al mismo tiempo, Meliodas recuperó la conciencia y apareció en la mente del Señor Demonio y comenzó a atacarlo.

La escena luego muestra a los miembros de Seven Deadly Sins dándose cuenta de la presencia de su capitán. Se dieron cuenta de que incluso Meliodas ahora estaba luchando con el rey demonio en su subconsciente.

Se muestra que Meliodas luchó contra el rey demonio y logró romper uno de sus cuernos. Mientras tanto, Ban todavía está lidiando con los Meliodas falsos en el mundo real. Ban lo tenía acorralado, pero Fox Sin fue atacado por un momento de negligencia.

Cuando Ban fue acorralado, se demostró que Gowther tenía un plan que se anunció a todos los miembros de Nanatsu no Taizai. Luego, la escena se trasladó de nuevo a las Meliodas reales en el subconsciente del Señor Demonio.

Los Meliodas reales parecían incapaces de seguir el ritmo del Señor Demonio y estaban al borde de la derrota. En ese momento, los miembros de Nanatsu no Taizai y Elizabeth aparecieron para ayudar a Meliodas.

Al final resultó que, esto fue gracias a la habilidad mágica de Gowther. Esta escena se parece a lo que será el final del próximo episodio 11. Ahora, ¿puede la ayuda de sus amigos hacer que Meliodas se levante y derrote al rey demonio? Netflix Japón tiene los derechos de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!