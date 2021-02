Nanatsu no Taizai 4x06: Spoilers, fecha de estreno y dónde ver el anime

La Nueva Guerra Santa ha dado un giro importante en el anime. Meliodas y Ban todavía tienen que regresar del Purgatorio y los fanáticos ahora están esperando que la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai lance el episodio 6 la próxima semana.

El capítulo 6 de la temporada 4 se titula “Rise Up Against Despair” y continuará mostrando cómo el ejército de los Siete Pecados Capitales va contra el ejército de los Diez Mandamientos restantes. Su fecha de estreno está programada para el miércoles 17 de febrero a las 5:55 JST en Japón.

Sobre Nanatsu no Taizai 4x06

Si bien el personaje principal Meliodas está atrapado en el Purgatorio con Ban y Wild (hermano mayor de Hawk), parece que una fuga no es imposible con los sucesos de episodios recientes. Mientras tanto, parece haber un nuevo enemigo poderoso para lidiar contra Ludociel (uno de los Cuatro Arcángeles), Merlin, Escanor y otros pecados.

A medida que avanzamos hacia el clímax de la guerra, el anime producido por Studio Deen ha mantenido a los fanáticos alejados de peleas increíbles. La Verdad Noticias te recuerda que Nanatsu no Taizai: "Dragon's Judgment" se transmite en televisión japonesa y Netflix Japón; próximamente hará su debut en el extranjero.

¡Spoilers! Anteriormente, Merlín dijo que todas sus posibilidades de victoria eran muy bajas. Pero sorprendió a todos con una magia combinada contra los demonios Chandler y Cusack. Meliodas y Ban ahora están luchando contra el Rey Demonio, quien ha estado devorando criaturas de purificación durante incontables años.

Foto: Studio Deen (The Seven Deadly Sins)

Elizabeth, Mael y otros Seven Deadly Sins ahora están en camino para unirse a la batalla contra el Clan Demonio y Zeldris. ¿Podrán derrotar a este enemigo en el próximo episodio 6? Nanatsu no Taizai habrá terminado su manga, pero su actual temporada de anime y futuro secuela prometen no defraudar a sus fanáticos.

