Nanatsu no Taizai: 10 cosas que no sabías sobre Gloxinia

El anime y manga de Nanatsu no Taizai está lleno de muchos personajes interesantes y misteriosos. Con todo, desde druidas hasta demonios y gigantes, la serie de Nakaba Suzuki tiene una amplia variedad de criaturas mitológicas que se clasifican en clanes y razas.

Una de las cinco razas principales es el Clan de las Hadas, que incluye al Primer Rey de las Hadas, Gloxinia. Aunque no hace su aparición inicial hasta más adelante en la serie, Gloxinia es un personaje subestimado con mucha profundidad.

A pesar de no ser uno de los personajes principales en Nanatsu no Taizai, Gloxinia atraviesa una cantidad significativa de desarrollo y crecimiento del personaje que muchos espectadores pasaron por alto.

Gloxinia, el Primer Rey de las Hadas

Para los fanáticos que pueden haberse perdido, aquí en La Verdad Noticias hay 10 cosas sobre Gloxinia que comúnmente se pasan por alto. ¡Advertencia! Te recomendamos ponerte al día con la actual temporada de anime, Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan antes de seguir leyendo.

10 - Miembro antiguo de los Diez Mandamientos

A primera vista, Gloxinia parece ser una mujer joven con largo cabello rojo y alas de hada, pero es todo lo contrario. A pesar de su apariencia juvenil, Gloxinia es un hada macho significativamente mayor en edad.

De hecho, en comparación con sus compañeros de los Diez Mandamientos, es el segundo mayor, detrás del líder, Zeldris, que tiene 3000 años. Vivió aproximadamente 1400 años antes de morir a manos de uno de los miembros de mayor rango del Clan Demonio, Chandler.

9 - Tiene las mismas marcas de Meliodas

Marca de Gloxinia y Meliodas en el anime

Aunque no tiene ningún parentesco de sangre con Meliodas, debido a un percance en el diseño, Gloxinia parece tener las mismas marcas de demonio que el Capitán de los Sins y sus hermanos. En el manga, su marca es exclusiva de su Mandamiento, pero en la adaptación de anime, su marca se parece a la de Meliodas, Estarossa y Zeldris.

Hay muchas teorías y explicaciones de los fanáticos para esto, pero no fue intencional. Fue simplemente un error en la animación realizada por A-1 Pictures; el estudio a cargo de las primeras 2 temporadas del anime The Seven Deadly Sins.

8 - Su Mandamiento Reposo está basado en la biblia

Los Diez Mandamientos de Nakaba Suzuki se basan en los Diez Mandamientos Bíblicos. Gloxinia es el mandamiento del Reposo, que es paralelo a la escritura, “Recuerda el día de reposo, para santificarlo ", que dicta descanso y el cese de todo el trabajo en el séptimo día.

Esto se refiere al séptimo día de la semana conocido como sábado, en el que todo hombre debe abstenerse de trabajar, descansar y tomarse el tiempo para reconocer y apreciar la creación del mundo por parte de Dios.

7 - Gloxinia comparte seiyuu con Senku de Dr. Stone

Gloxinia comparte voz con Senku de Dr. Stone

Aquellos que han visto las versiones subtituladas tanto de The Seven Deadly Sin como del Dr. Stone pueden haber notado que la voz de Gloxinia es notablemente similar a la voz del protagonista principal, Senku.

Esto se debe a que ambos personajes tienen la voz del mismo actor de doblaje (seiyuu), Yusuke Kobayashi. Kobayashi ha tenido papeles de actuación de voz en más de 60 programas, películas, cortos y juegos, algunos de los cuales incluyen algunos animes muy populares como Re: Zero y Food Wars.

6 - Su poder supera al de King

El poder de King, el pecado de la pereza de Grizzly, es reconocido por todos, alabado por la mayoría e incluso temido por algunos en el mundo de Los siete pecados capitales. Sin embargo, su nivel de poder no supera al de Gloxinia.

Incluso después de pasar las pruebas para alcanzar su máximo potencial y obtener sus alas de hada que lo llevaron a su nivel de poder máximo de 41,600, King era aún menos poderoso que su contraparte de los Diez Mandamientos, Gloxinia, cuyo nivel de poder era 50,000.

5 - Tiene las alas más grandes del Clan Hada

En comparación con todas las otras hadas dentro y fuera del Bosque del Rey Hada, las alas de Gloxinia son, con mucho, las más grandes. Como el primer rey, usa dos enormes alas de mariposa de colores del arco iris en la espalda que le permiten no solo volar a grandes alturas, sino también moverse a una velocidad inmensamente rápida.

Su envergadura sobrepasa a todas las de la Raza de las Hadas, y sus alas brillantes le dan una apariencia muy poderosa pero hermosa. ¡Spoiler! Actualmente en Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan, King se transformó en un Rey Hada completo y creció sus alas junto con su poder a un nivel aún superior al de Gloxinia.

4 - Tiene la misma altura que Helbram

Similitudes de Gloxinia y Helbram

Cuando están en su forma de hada, Gloxinia y Helbram son idénticas en altura, miden 162 cm o cinco pies y cuatro pulgadas. Ambos son considerablemente altos en términos de ser un hada, y en realidad son los más altos de su especie, siendo King, el segundo más alto, apenas una pulgada más bajo que ellos.

Gloxinia, Helbram y King también tienen una edad bastante cercana, pero Gloxinia sigue siendo el mayor, ya que es aproximadamente 100 años mayor que ellos en el anime de Seven Deadly Sins.

3 - El anime no reveló todos sus poderes

La Lanza Espiritual Basquias, conocida como la lanza legendaria derivada del Árbol Sagrado, es un arma que fue otorgada y manejada por Gloxinia. El arma tiene un poder inmenso, y similar al arma de King, Spirit Spear Chastiefol, toma muchas formas conocidas como configuraciones.

El Spirit Spear Basquias de Gloxinia tiene un total de 10 configuraciones que van desde la segunda forma, Guardian, hasta su décima y más común forma, Emerald Octo. Sin embargo, la tercera y cuarta forma nunca se mostraron y siguen siendo un misterio.

2 - Su pasado es similar al de King

Ambos perdieron a sus hermanas en el anime

Los paralelismos entre Gloxinia y King no pasaron desapercibidos entre los fanáticos. Comparten historias muy similares, que fueron reveladas durante el arco de Memories of The Holy War. Tanto Gloxinia como King lucharon con la casi muerte de sus hermanas pequeñas y guardaron rencor hacia los hombres que pensaban que eran los responsables.

En el caso de Gloxinia, eligió matar a Rou para vengar a Gerheade, pero King tomó la decisión de perdonar a Ban y hacerse amigo de él cuando se dio cuenta de que Ban tenía buenas intenciones y realmente amaba a Elaine.

1 - Nunca pudo leer la mente a Meliodas

Como miembro de los Diez Mandamientos y el hada más poderosa de la Raza de las Hadas, Gloxinia tiene muchas habilidades fuertes. Al igual que otras hadas, tiene la capacidad de lectura del corazón, lo que le permite escuchar los corazones, los pensamientos y las verdaderas intenciones de otras personas.

Gloxinia pudo usar Heart Reading contra todos sus oponentes excepto uno: Meliodas. La capacidad de Meliodas para reprimir sus pensamientos y emociones mientras mantenía la cara en blanco hizo imposible que Gloxinia pudiera leer su mente en toda la serie de Nanatsu no Taizai.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!