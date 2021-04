Nanatsu no Taizai: Así se vería Meliodas, líder de los pecados, en la vida real

Nanatsu no Taizai, también conocido como The Seven Deadly Sins se ha convertido en el anime favorito de muchos espectadores y sin duda uno de los personajes más queridos es Meliodas, líder de los Siete Pecados Capitales.

Este personaje ha logrado robarse el corazón de los fanáticos, pues si bien su personalidad suele ser bastante alegre, su historia y la maldición que recaen sobre él y Elizabeth son bastante trágicas.

Por eso en La Verdad Noticias te presentamos un homenaje que uno de los fans le hizo a este personaje del anime, en esta ocasión te traemos un concepto artístico bastante curioso, se trata de un fan Art realista en 3D de la cara y el cuerpo de Meliodas.

Meliodas, es un demonio líder de los Siete Pecados Capitales en Nanatsu No Taizai

Meliodas, lider de los Siete Pecados Capitales en la vida real

Este increíble trabajo, que nos muestra cómo se vería Meliodas líder de los Siete Pecados Capitales en la vida real, es obra de un artista conocido como Robson Lami en YouTube.

Este talentoso joven sin duda ha hecho un trabajo increíble y nos dejó a todos sorprendidos sobre todo por el gran parecido que hay entre su creación y el personaje de Meliodas del anime de Nanatsu no Taizai.

El artista logró recrear la personalidad de meliodas no sólo con su atuendo y sus rasgos tan característicos como lo son sus ojos, sino también al presentar la espada Demonio Lostvayne: el tesoro sagrado de Meliodas.

Tal como se puede observar en el video de Youtube este artista logró retratar los ojos de Meliodas que lucen tan sorprendidos como siempre, algo que aunque da al personaje de The Seven Deadly Sins un aspecto un poco extraño también lo hace ver adorable.

En el video compartido en YouTube se puede ver todo el proceso que llevó a cabo el artista para recrear el aspecto de Meliodas, haciendo un increíble trabajo y presentándonos una idea bastante acertada de cómo se vería Meliodas, protagonista de Nanatsu no Taizai en la vida real.

