My Next Life as a Villainess reemplaza a Tatsuhisa Suzuki luego de un escándalo

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! (Hamefura) obtendrá su propio juego otome de Otomate titulado "Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta". Sin embargo, Tatsuhisa Suzuki ya no será la voz de Alan Stuart en uno de sus extras.

El juego de Hamefura se lanzará para Nintendo Switch este diciembre en Japón. También vendrá incluido un CD Drama extra. Desafortunadamente, debido a su reciente pausa y escándalo, Otomate decidió reemplazar al seiyuu que también es el vocalista de la banda OLDCODEX.

Suzuki prestó su voz a Alan Stuart en la temporada 1 del anime isekai, así como en la temporada 2 en curso. También repitió su papel en el juego. Sin embargo, debido a "diversas circunstancias", Otomate ha decidido reemplazarlo para el CD Drama extra. La Verdad Noticias informó antes que Otome Game no Hametsu Flag revela nuevo tráiler de la segunda temporada.

¿Por qué Hamefura reemplaza a Tatsuhisa Suzuki?

Tatsuhisa Suzuki y su esposa LiSA se tomaron un descanso del trabajo

El reemplazo de Tatsuhisa Suzuki fue consultado con el comité de producción del anime para esta decisión y esto se debe al hecho de que el seiyuu hizo una pausa. La razón oficial de su ausencia, es que Suzuki está teniendo "problemas de salud".

Sin embargo, la razón no oficial que circula en redes sociales es que Suzuki fue "sorprendido teniendo una cita con un fan mientras estaba casado con la superestrella de AniSong, LiSA". En pocas palabras, básicamente engañó a la cantante LiSA de Demon Slayer y ahora lo está pagando.

Aunque Tatsuhisa Suzuki de OLDCODEX pide perdón en una carta escrita a mano, se desconoce su futuro en la banda o futuras participaciones de actuación de voz en series de anime. Sin embargo, el próximo sencillo de la banda, que actúa como tema principal en la película Free! The Final Stroke, todavía se lanzará en el estreno.

¿Dónde ver My Next Life as a Villainess?

Puedes ver el anime My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! en Crunchyroll. En cuanto al juego otome en sí, este se lanzará el 23 de diciembre de 2021 para Nintendo Switch y su historia será original. El juego seguirá a Katarina y el evento de graduación de la pandilla. Sin embargo, Katarina obtiene una nueva "bandera de la muerte" cuando conoce a cierto pirata.

