La segunda temporada de My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! (Hamefura) fue una de las muchas series de anime que regresaron y emitieron nuevos episodios este año. Y ahora, el popular anime isekai acaba de anunciar su propia película.

El calendario de anime temporada verano 2021 terminará durante las próximas dos semanas, a medida que octubre se acerca rápidamente, y esta segunda temporada de Hamefura concluye con su episodio 12. Pero aunque la temporada ha llegado a su fin, aún quedan buenas noticias.

Tras el debut del final de temporada, se ha anunciado una nueva película para la serie de novelas ligeras original de Satoru Yamaguchi y Nami Hidaka. Desafortunadamente, los detalles son escasos para la nueva entrada de anime para la franquicia isekai, pero puedes ver la promoción desde la cuenta oficial de Twitter del anime.

¿Cuándo sale la película de Hamefura?

Foto: @hamehura en Twitter - Anuncio de la película

La fecha de lanzamiento potencial de la película Hamefura, el personal, el estudio o el elenco aún no se han revelado a partir de este anuncio oficial. Sin embargo, el equipo detrás de la serie ha confirmado que obtendremos más información sobre la película en una fecha posterior.

Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reijō ni Tensei Shiteshimatta fue dirigido por Keisuke Inoue y escrita por Megumi Shimizu en el estudio de animación Silver Link (Strike the Blood, Brave Witches). Las dos temporadas suman un total de 24 episodios (divididos en 12 episodios cada una) estrenando en abril de 202o y junio de 2021, respectivamente.

La sinopsis es la siguiente: "La rica heredera Catarina Claes es golpeada en la cabeza con una piedra y recupera los recuerdos de su vida pasada. Resulta que el mundo en el que vive es el mundo del juego Fortune Lover, un juego otome con el que estaba obsesionada en su vida pasada…”

“¡Pero ha sido elegida como el personaje villano que intenta frustrar los romances de la protagonista! ¡El mejor final que tiene el juego para Catarina es el exilio, y el peor, la muerte! Tendrá que encontrar la manera de evitar que se activen las banderas de ¡La perdición y hacer su propio futuro feliz! ¡La comedia de amor loca basada en malentendidos comienza ahora!"

¿Dónde ver My Next Life as a Villainess?

Si querías ponerte al día con las dos temporadas de anime, puedes encontrar los episodios de Hamefura en la plataforma Crunchyroll. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que el anime My Next Life as a Villainess reemplaza a Tatsuhisa Suzuki y la razón no oficial fue por “presunta infidelidad a su esposa”.

