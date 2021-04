My Hero Academia y Deadpool estrenan crossover oficial

Antes de su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel, Deadpool está disfrutando de un tiempo en Japón con un proyecto de manga completamente nuevo, y su capítulo más reciente hizo realidad los sueños de muchos fans de My Hero Academia.

¿Y por qué es eso? Bueno, todo es bastante simple. Después de todo, My Hero Academia acaba de obtener un crossover oficial con Deadpool gracias a su manga, y los resultados son más que satisfactorios. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el arte en cuestión junto con otras curiosidades.

La prueba se redujo esta semana con My Hero Academia apareció en Deadpool Samurai de la nada. El manga, que es uno de los cómics más leídos de Marvel del año, vio a Deadpool meterse en un lugar difícil.

El antihéroe se encontró cara a cara con Thanos, quien se deleitó en abofetear al mercenario, y nadie pudo enfrentarse a Thanos en busca de ayuda. Finalmente, Deadpool decidió que era hora de llamar al Capitán Marvel para que lo ayudara, pero le envió un mensaje a la persona equivocada.

En cambio, All Might de la serie shonen de Kohei Horikoshi recibe el texto, y el héroe llegó volando. El Símbolo de la Paz destrozó a Thanos con un solo Detroit Smash en la cara, y All Might rescata a Deadpool en sus brazos con su llanto familiar.

Crossover de My Hero Academia y Deadpool

"No te preocupes Deadpool. ¿Por qué, preguntas? Porque YO ESTOY AQUÍ.

Claramente, Deadpool Samurai hizo realidad los sueños con esta pequeña nota, así que todo está bien con el cómic. A los fanáticos de Boku no Hero Academia les encanta este crossover, y se vuelve aún mejor después de aprender un dato más.

El creador de My Hero Academia en realidad dibujó All Might en este crossover, por lo que estamos seguros de que Kohei Horikoshi se está volviendo loco por derecho propio. Te recordamos que puedes leer el manga oficial de MHA en MANGA Plus y que la serie se encuentra transmitiendo su quinta temporada de anime.

