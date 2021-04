My Hero Academia y All Time Low estrenan opening gracias a TikTok

My Hero Academia es un exitoso anime basado en un manga shonen. Actualmente estrenó su quinta temporada en Crunchyroll y ahora su popularidad lo juntó con un grupo musical estadounidense. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Si creciste en la escena de conciertos de la década de 2010, es muy probable que conozcas All Time Low. La banda de pop-rock se hizo un nombre hace años en la escena musical, y su reciente regreso con "Monsters" ha revitalizado el fandom.

Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que All Time Low comenzara su dominio silencioso de TikTok, y un usuario se está volviendo viral después de juntar a la banda con el famoso anime de Kohei Horikoshi.

My Hero Academia y All Time Rock en TikTok

El video es cortesía del usuario "mandjtv", quien envió un anuncio de servicio público a los fanáticos de todo el mundo. Fue allí donde argumentó que el single más grande de All Time Low, Dear Maria, Count Me In, es un éxito de anime secreto, y demostraron su corazonada con la ayuda de Izuku Midoriya.

El video continúa superponiendo la pista de la banda con la primera apertura (opening) de Boku no Hero Academia. Puede pensar que el clip ha sido editado para alcanzar todos los ritmos correctos, pero eso está lejos de la verdad.

Resulta que "Dear Maria, Count Me In" encaja perfectamente con los movimientos de Deku y la Clase-1A. Y sí, All Time Low incluso ha aprobado el mensaje. El Twitter oficial de la banda compartió el TikTok recientemente, ya que cobró impulso en línea.

Promocional de la quinta temporada (Foto: BONES)

La publicación de la banda simplemente está de acuerdo en que el sencillo se adapta a My Hero Academia, por lo que no se sabe qué otra serie encajaría. ¿Quién sabe? ¿Quizás Jujutsu Kaisen sería una buena elección? El límite no existe gracias a la variedad de series animadas japonesas.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!