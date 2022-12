My Hero Academia trae de vuelta a un querido personaje en la Temporada 6

La Guerra de Liberación Paranormal de My Hero Academia solo tiene un episodio más hasta que la pelea entre la Clase 1-A y las legiones que siguen a Shigaraki llega a su fin en la Temporada 6.

A pesar de este hecho, la adaptación al anime no está reteniendo nada, ya que después de la gran revelación del villano Dabi durante la entrega de la semana pasada, un personaje principal ha regresado sorprendentemente.

Con dicho regreso cambiando el rumbo de la guerra, la batalla está lejos de terminar mientras Deku y compañía intentan mantenerse en pie. ¡Advertencia! Si aún no has visto el último episodio de la sexta temporada del anime My Hero Academia, ten en cuenta que nos estamos sumergiendo en un GRAN territorio de spoilers.

Eri le regresa su Quirk a Lemillion en My Hero Academia.

Tras la revelación de que Dabi era en realidad Toya Todoroki, el hijo mayor de Endeavour y hermano de Shoto de la Clase 1-A, los héroes dieron la bienvenida al regreso de Best Jeanist, el héroe principal que fingió su propia muerte para ayudar a Hawks a infiltrarse en el colectivo de villanos.

Sin embargo, el luchador contra el crimen con dominio sobre la tela no fue el mayor regreso de este último episodio, ya que Lemillion, también conocido como Mirio Togata de los Tres Grandes, volvió a la acción contra Gigantomachia con su Quirk restaurado.

LEMILLION IS BACK pic.twitter.com/hlxud6F9ou — estefi lvs shoto | crying for bnha (@_obagiyuu) December 17, 2022

Mirio había perdido su Quirk en la cuarta temporada de la adaptación al anime de My Hero Academia, siendo golpeado por el señor del crimen Overhaul con un "Deleter Round" que le robó la habilidad de volverse intangible y aparentemente tomó su habilidad para luchar contra el crimen.

Afortunadamente, el miembro de los Tres Grandes tenía un as bajo la manga ya que la joven Eri había estado entrenando para dominar su Don, "rebobinando" el daño causado a Lemillion y una vez más devolviéndole su Don.

Mirio llega a la batalla justo a tiempo para salvar al aprendiz de Endeavor, Burnin' , de un asalto Nomu de gama alta, y le da una mano importante a Midoriya y compañía mientras Best Jeanist mantiene la Liga de Villanos en su lugar.

Desafortunadamente, no todos los antagonistas están fuera de servicio, ya que el Sr. Compress tiene como objetivo finalmente obtener su momento brillante en la batalla que ha visto a muchos villanos subir al plato.

¿Qué te pareció el gran regreso de Mirio? ¿Quién crees que ganará esta guerra por el futuro de Hero Society? La Verdad Noticias informó antes sobre el Quirk de Eri en el anime My Hero Academia y cómo su poder seguirá siendo la clave en esta terrible guerra.

