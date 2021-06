My Hero Academia tendrá una estrella de One Piece en su nueva película

Si no lo sabías, las cosas están a punto de mejorar para el anime de My Hero Academia. La quinta temporada no solo está en la cúspide de un nuevo e intenso arco, sino que la serie está considerando su tercera película.

La función principal está programada para lanzarse en agosto, y los fanáticos de Kohei Horikoshi acaban de recibir una actualización al respecto. Después de todo, un nuevo avance de la película está en línea y su villano debutó junto con una cita de su actor de voz.

Ahora, este actor no es una estrella cualquiera. La película World Heroes Mission logró tener una leyenda en la comunidad de actores de voz y se trata del mismísimo Kazuya Nakai, voz de Ronroa Zoro en el anime shonen One Piece.

¿Quién será Kazuya Nakai en My Hero Academia?

(Foto: BONES) Voz de Ronroa Zoro será el villano Flect

Kazuya Nakai interpretará al villano Flect durante la nueva película de anime por estudio BONES. El seiyuu (actor de voz) publicó una nota para los fanáticos que apoyan su entrada al mundo de Horikoshi y La Verdad Noticias te comparte la traducción a continuación.

"Me siento extremadamente honrado de finalmente desempeñar un papel en un éxito mundial como MHA. El personaje que interpreto, Flect, planea ataques terroristas como una forma de ayudar a la humanidad", escribió Nakai.

"Creo que es una historia que encajará muy bien con los muchos puntos de vista de la sociedad actual. Haré todo lo posible para agregar un sentimiento de realidad a mi personaje", concluyó la voz de Ronroa Zoro.

¿Quién es Kazuya Nakai?

Para aquellos que no conocen a Nakai, definitivamente conocen su trabajo. Él es un actor de voz mejor conocido por su trabajo en One Piece, ya que es la voz de Ronroa Zoro. Nakai también es conocido por interpretar a Toshiro Hijikata en Gintama , y sus créditos en videojuegos hablan por sí mismos.

La estrella de One Piece ha trabajado en todas las series, desde Persona hasta Danganronpa y Dynasty Warriors. Así que ahora, es apropiado que Nakai pruebe My Hero Academia: World Heroes Mission. La nueva película se estrenará el 6 de agosto en Japón y se espera su debut en Occidente durante 2022.

