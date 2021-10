My Hero Academia temporada 6, fecha de estreno, personajes y trama

El súper popular anime My Hero Academia, es una serie fantástica sobre un niño llamado Izuku Midoriya “Deku”, con la voz de Daiki Yamashita, quien simplemente sueña con convertirse algún día en un superhéroe.

La historia tiene lugar en un mundo donde la gente de todas partes desarrolla "Quirks", que son superpoderes únicos para cada persona. Desafortunadamente para Deku, no tiene un don, pero eso no detiene su determinación, y pronto se encuentra en el camino para lograr su sueño.

A lo largo de la serie, Izuku encuentra un mentor en el superhéroe All Might, con la voz de Kenta Miyake, que ayuda a entrenar a Izuku y conseguir que lo acepten en una de las mejores escuelas de héroes.

(Foto: BONES) Boku no Hero Academia - Temporada 5

Deku rápidamente se enfrenta a la Liga de Villanos y otros enemigos mientras intenta proteger a sus amigos, aliados e inocentes de su impulso por el poder y el control.

Hasta ahora, Boku no Hero Academia ha tenido cinco temporadas y My Hero Academia anuncia estar produciendo su temporada 6. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la sexta temporada del anime.

¿Que estudio anima Boku no Hero?

El anime de Boku no Hero Academia es una producción del estudio de animación BONES y se basa en la serie de manga del mismo nombre escrita e ilustrada por Kōhei Horikoshi. La serie de televisión está dirigida por Kenji Nagasaki y escrita por Yōsuke Kuroda. Yoshihiko Umakoshi se encarga del diseño de personajes.

¿Cuándo sale My Hero Academia temporada 6?

La temporada 6 de Boku no Hero ya está en producción

La temporada 6 se anunció poco después de que el episodio final de la quinta temporada se emitiera en Japón. Sin embargo, aún no hay fecha de lanzamiento confirmada al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias.

La nueva temporada continuará la historia de Izuku y sus amigos mientras luchan contra la creciente amenaza de los villanos, que fue objeto de spoilers en una breve promoción que se encuentra en el Twitter oficial del programa. Anteriormente, la música de My Hero Academia muestra los principales spoilers de la temporada 5.

Pero mirando la fecha de lanzamiento de temporadas pasadas, con la temporada 3 estrenándose en abril de 2018 y la temporada 4 en octubre de 2019, es probable que llegue la temporada 6 a mediados o finales de 2022. Internautas como GamesRadar incluso predicen que la sexta temporada llegará en octubre de 2022.

La temporada 5 enfrentó un gran retraso debido a la pandemia de COVID-19, por lo que tardó más en salir que en temporadas anteriores, pero se espera que la temporada 6 siga la línea de tiempo regular.

Personajes de My Hero Academia temporada 6

¿Qué personajes regresan en la temporada 6?

La temporada 6 se centrará en el personaje principal Izuku, ahora un luchador bien entrenado que trabaja junto a muchos otros héroes. Algunos de los otros personajes principales incluyen a Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, así como otros amigos y compañeros de equipo de Izuku como Tenya Ida, Shoto Todoroki y Eijiro Kirishima.

Los jóvenes héroes tienen muchas peculiaridades interesantes, con Katsuki con la capacidad de crear explosiones a voluntad, mientras que Ochaco puede eliminar el efecto de la gravedad de los seres vivos y no vivos mediante el tacto.

Junto con los héroes en entrenamiento, Boku no Hero Academia pasa mucho tiempo enfocándose en maestros como All Might, con Aisawa, también conocido como Eraser Head, uno de los mentores favoritos de los estudiantes. La temporada 5 incluso presentó a Oboro Shirakumo de My Hero Academia.

Otros maestros de la escuela son Hizashi Yamada, también conocido como Present Mic, Nezu, o Sr. Director, y Nemuri Kayama, también conocido como Midnight. Por supuesto, también están los villanos liderados por el poderoso Tomura Shigaraki, mientras que Dabi, Himiko Toga, Atsuhiro Sako y más juegan papeles clave.

Trama de la temporada 6 de My Hero Academia

My Hero Academia temporada 6 enfrentaría a Deku y Shigaraki

La quinta temporada cubre los arcos de la historia del manga de Endeavor Agency y Meta Liberation Army, lo que lleva a lo que será el arco de Paranormal Liberation War en la temporada 6.

A lo largo de la temporada 5, se revela que League of Villains, que ha sido un tema importante para los héroes desde hace un tiempo, se está uniendo al Meta Liberation Army, un grupo radical de personas con superpoderes, para convertirse en el poderoso y destructivo Frente de Liberación Paranormal.

El grupo está dirigido por Tomura, quien rápidamente está ganando más y más poder, con el objetivo de eventualmente tomar el One For All Quirk de Izuku. Basado en el breve avance de la temporada 6, parece que se avecina una gran batalla entre Izuku y Tomura, que se ha estado acumulando durante bastante tiempo.

Para detener la creciente amenaza, los héroes deben unirse y entrenar duro para poder derrotar a Tomura y al Frente de Liberación Paranormal de una vez por todas. Los fanáticos de la serie de larga duración también pueden esperar un mayor desarrollo en las historias paralelas en la temporada 6.

Muchas relaciones importantes se fortalecerán en medio del caos, mientras que otras llegarán a su punto de ruptura y se desmoronarán. Te recordamos que puedes ver todas las temporadas del anime My Hero Academia en Crunchyroll.

