My Hero Academia sorprende a todos con un gran fallo en All For One

La serie de manga original de Kohei Horikoshi, My Hero Academia, se está preparando para la siguiente fase de su Acto Final, y el mundo se está recuperando de la pérdida del héroe número uno de los Estados Unidos de América, Star and Stripe.

No hay nadie más tambaleante por esta pérdida que All For One y los mismos Tomura Shigaraki, sorprendentemente. Después de todo, los dos estaban muy cerca de tener la peculiaridad súper dominante del héroe profesional bajo su control.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes del manga My Hero Academia disponible en MANGA Plus. Mientras tanto, el anime de Boku no Hero Academia se encuentra produciendo su temporada 6.

¿Qué debilidades tiene All For One?

(Foto: Shueisha) All For One

Si te preguntabas qué pasó con All For One, debes saber que la pelea entre Shigaraki y Star y Stripe no solo reveló cuán poderoso se ha vuelto Shigaraki desde el final de la Guerra del Frente de Liberación Paranormal, sino que también conocemos las debilidades de AFO a medida que su control del cuerpo de Shigaraki comienza a deshilacharse y deteriorarse.

Cuando Star y Stripe revelaron que su peculiaridad del Nuevo Orden no funcionaría dentro del cuerpo de All For One, el capítulo anterior vio al villano luchar e intentar transmitir el poder justo a tiempo antes de que comenzara a destruirse a sí mismo o a sus otras peculiaridades. Pero ese plan fracasa en el capítulo más reciente.

¿Cuántos capítulos tiene My Hero Academia?

Al momento de redactar este artículo, el manga tiene 334 capítulos estrenados. El capítulo 334 de la serie ve a All For One (dentro del cuerpo de Shigaraki) encontrando a un criminal escondido en los boonies e intenta robar su peculiaridad y transmitir New Order para preservarlo para su uso posterior.

Se reveló que Star y Stripe también habían tenido en cuenta esto, y su orden final a New Order hizo que se rebelara contra las otras peculiaridades. Se muestra que en ese choque entre New Order y todas las peculiaridades dentro del cuerpo de Shigaraki, esas peculiaridades terminaron destrozando New Order por completo.

Por lo tanto, la peculiaridad termina pudriéndose en All For One antes de que el villano pueda pasarla. AFO ridiculiza a Star y Stripe por su muerte y afirma que el vencedor es el que queda con vida, pero claramente está desconcertado por el hecho de que ya no tiene este poder a su disposición.

No solo eso, sino que en la muerte Star and Stripe tiene la última palabra sobre el villano y marca el hecho de que, si bien podría haber fallado hoy, también habrá otro héroe que intentará derrotarlo mañana. Pero, ¿qué piensas de esto? My Hero Academia confirma la muerte de un gran héroe profesional, ¿cuál será el siguiente?

