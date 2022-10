My Hero Academia se prepara para la próxima evolución de One For All

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers masivos del Capítulo 369 de My Hero Academia. Recomendamos estar al día con el manga escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi antes de seguir leyendo.

Después de muchas semanas de los héroes luchando por ganar tiempo contra Tomura Shigaraki y el terrible poder de All For One, la serie finalmente ha dado inicio a lo que espera ser la confrontación final entre Izuku Midoriya (Deku) y el nuevo Shigaraki AFO.

Pero mientras Shigaraki ha crecido, Izuku también ha crecido y ha podido dominar las peculiaridades finales dentro del poder de One For All. Ahora, con la esperanza de terminar la pelea lo antes posible, está comenzando a aprovechar todo el tipo de habilidades que tiene a su disposición.

Deku usa el Don del segundo usuario One For All.

Ahora que el protagonista de MHA desata todo el poder de One For All actualmente a su disposición para terminar la pelea lo antes posible, Deku también comenzó a usar la peculiaridad del segundo usuario OFA muy peligroso.

Estas peculiaridades han ido creciendo en poder a medida que han estado dentro del espacio de One For All, y el capítulo más nuevo de la serie se burla de que OFA puede crecer aún más a medida que Izuku comienza a aprovechar una evolución completa de este poder.

¿Qué pasó en My Hero Academia Capítulo 369?

En el capítulo anterior de la serie, Izuku comenzó a usar la peculiaridad One For All del segundo usuario (oficialmente llamada "Gearshift" para dar un golpe final tipo gambito. Se bromeó que este poder sería tan explosivo que Izuku realmente solo tiene un solo disparó con él para que realmente funcionara.

El Capítulo 369 de My Hero Academia continúa su asalto a Shigaraki en el que sigue poderosos Detroit Smashes con otros uno tras otro. Estos éxitos consecutivos sacuden a All For One dentro de Shigaraki, y el villano incluso comienza para ver todos los vestigios anteriores dentro del poder de Izuku.

Es un asalto completo del poder de One For All, pero todavía parece que hay más espacio para crecer. Esto está lejos del final de la pelea entre los dos, y mientras All For One continúa cambiando sus habilidades, también podría ser lo mismo para Izuku.

Todavía hay algunas profundidades ocultas de la habilidad que aún podría aprovechar, y tendrá que lograrlo para terminar la pelea de una vez por todas. ¿Cómo te sientes al ver el poder One For All de Deku en plena acción? ¿Crees que aún le queda más por crecer? El manga de My Hero Academia lanzará el Capítulo 370 el 23 de octubre.

