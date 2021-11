¿My Hero Academia se está preparando para una Guerra Mundial?

¿Tendremos Guerra Mundial en Boku no Hero Academia? Esa es sin duda una de las grandes preguntas que se hacen los fanáticos después de leer el último capítulo del manga My Hero Academia.

Si no te has mantenido al día, el último arco del manga se ha tomado un descanso de Izuku Midoriya y sus compañeros de la UA para narrar una de las batallas más importantes de la serie (hasta ahora).

El híbrido de All For One y Tomura Shigaraki ha despertado del tratamiento de aumento de poder y está en una feroz batalla con el héroe número 1 de los Estados Unidos, Star and Stripe ¡Una batalla que puede tener consecuencias mundiales!

Spoilers de Boku no Hero manga 332

Foto: Shueisha - Boku no Hero Academia manga 332

Star and Stripe, una mujer que se inspiró en el ejemplo de All Might, tiene un poder llamado "New Order", una peculiaridad que le permite reescribir las reglas de la realidad para cualquier cosa que se toque: ¡el poder divino que AFO Shigaraki quiere tener en su arsenal!

La batalla resultante entre Star and Stripe y AFO Shigaraki ha sido la más intensa que hemos visto en Boku no Hero Academia hasta ahora. Las poderosas peculiaridades en el trabajo son todo lo que advirtió el Dr. Garaki con su predicción de Quirk Singularity. Pero el clímax de la batalla puede ser lo más peligroso de todo.

A pesar de que Star and Stripe y su equipo lanzan armas y ataques que no están oficialmente sancionados por el gobierno de Estados Unidos, AFO Shigaraki logra resistir. Lamentablemente, My Hero Academia manga 332 insinúa un final oscuro para Star and Stripe, ya que Shigaraki consigue tocar el rostro de Star.

La pregunta es: ¿Qué pasa si AFO Shigaraki mata al héroe número 1 de los Estados Unidos? Parece un acto que podría provocar una Guerra Mundial total entre héroes y villanos.

Un villano japonés que mata al principal héroe estadounidense parece una clara declaración de guerra entre los dos países. La historia de fondo de Star and Stripe reveló cuán estrictamente el gobierno estadounidense controla los poderes del Nuevo Orden.

Si ese poder cae en manos de AFO Shigaraki, Estados Unidos estaría obligado a hacer lo que sea necesario para evitar que un villano use esa peculiaridad para amenazar el mundo. En su actual estado desestabilizado, Japón, como país, podría terminar siendo etiquetado como un hogar soñado por los villanos.

¿Cuántos tomos tiene el manga My Hero Academia?

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el manga de My Hero Academia lleva 32 tomos publicados. Puedes leer el manga shonen creado por Kohei Horikoshi en MANGA Plus de la editorial Shueisha.

