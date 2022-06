My Hero Academia revela póster y fecha de estreno del nuevo OVA

My Hero Academia tendrá un gran año en 2022, no solo con el manga que cuenta la historia del "Arco final" y la sexta temporada que llegará al aire este otoño, sino también con dos nuevos especiales (OVA) de anime que llegarán a Japón más adelante este verano.

Con un especial que se enfoca en los estudiantes de la Clase 1-A que forman un equipo de béisbol, el otro continuará la historia de Deku, Bakugo y Shoto aprendiendo bajo la tutela de Endeavour y ha lanzado un nuevo póster para darles a los fanáticos un primer vistazo.

My Hero Academia lanzará nuevos episodios OVA este verano. El primer especial contará con la Clase 1-A comenzando su propio equipo de béisbol, con el primer póster en el Día de los Inocentes, lo que hizo que muchos pensaran que esta aventura era simplemente una broma.

El título del segundo especial de OVA que llegará el 16 de junio de 2022 es "Laugh! As if you are in Hell" y verá a Deku, Bakugo y Shoto Todoroki durante su pasantía en la agencia de Endeavor y enfrentando a un nuevo villano en el proceso.

Será interesante ver si alguno de estos dos especiales tiene algún efecto en la sexta temporada de la adaptación de anime que se lanzará más adelante este año.

La cuenta oficial de Twitter de My Hero Academia compartió el nuevo póster para el próximo especial de animación de video original, una vez más llevándonos de vuelta al trío de Clase 1-A que estudió con el héroe número uno durante la quinta temporada a medida que se acerca War Arc para el Serie de anime de Shonen:

My Hero Academia OVA "Laugh! As if you are in Hell"

La Verdad Noticias te recuerda que si bien la sexta temporada de My Hero Academia podría estar en pleno apogeo este otoño, el episodio de estreno de la próxima temporada se estrenará durante el Hero Fes de este año, un evento que se centrará en los héroes de la Clase 1-A y su adaptación al anime.

Hero Fes se llevará a cabo el 24 de julio de este verano y seguramente tendrá mucho reservado para los fanáticos que han estado siguiendo la aventura de UA Academy durante años. Mientras esperamos el lanzamiento de My Hero Academia Temporada 6, puedes ponerte al día con el anime en Crunchyroll o leer el manga en MANGA Plus.

