My Hero Academia revela la súplica de Nana Shimura por Shigaraki

El War Arc podría haber llegado a su fin en las páginas del manga de My Hero Academia, pero parece que los personajes no han terminado de derramar lágrimas por ningún tramo de la imaginación. El capítulo reciente de la serie comparte los planes del anterior portador de One For All, Nana Shimura.

Nana también es la abuela de Shigaraki Tomura y el War Arc de Kohei Horikoshi le dió un aumento de poder increíblemente masivo al villano. Está claro que Nana no quiere presionar a Midoriya Izuku respecto a la salvación de su familia, pero al mismo tiempo quiere estar segura de la determinación del protagonista.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de My Hero Academia, el capítulo 305, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo en La Verdad Noticias, ya que nos sumergimos en el territorio de los spoilers.

My Hero Academia: Capítulo 305 ¡Spoilers!

My Hero Academia: Capítulo 305 (Shueisha)

Tras la mayor batalla entre héroes y villanos, Midoriya se encuentra recuperándose de sus heridas tras luchar contra el nuevo heredero del poder All For One, Shigaraki. Deku ahora tiene la oportunidad de conversar con sus predecesores de One For All.

Nana Shimura le pregunta al protagonista si cree que podrá matar a Shigaraki si es necesario. Como afirma la abuela del villano, ella cree que sin cesar, que el actual All For One se convertirá en el mal supremo y debe detenerse antes de que eso suceda.

Deku comparte que Shigaraki pide ser salvado de All For One

Deku, siempre optimista, cree que cuando se encontró con Shigaraki, no se enfrentó al mal supremo, sino que se encontró cara a cara con un niño con problemas que estaba lidiando con una crianza trágica.

Como explica Izuku, podría verse en una situación en la que el asesinato es la única opción, pero no es un puente que quiere cruzar, informándole a Nana que espera salvar a su nieto de sí mismo en la serie shonen.

Al escuchar esto de Deku, Shimura estalla en lágrimas y también le pregunta a Midoriya si le transmitirá sus mejores deseos a su mentor, Gran Torino, quien también resultó herido durante los eventos del Arco de la Guerra.

Nana afirma que estaba "probando" a Deku en su pregunta, aunque nos queda ver si Izuku finalmente se verá obligado a matar a Shigaraki a medida que crece el poder de la Liga de Villanos en My Hero Academia.

