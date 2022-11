My Hero Academia revela la nueva forma de Kurogiri

Desde que comenzó, My Hero Academia dejó en claro que todos sus héroes y villanos tenían una gran historia de fondo. Shigaraki y Deku lo han demostrado con creces, y el resto de la Clase 1-A ha tenido sus propios momentos para brillar.

Lo mismo puede decirse de la Liga de Villanos, y en el manga, Kurogiri ha vuelto a ser el centro de atención. Después de todo, MHA acaba de darle al villano una nueva forma, y combina al malo con el héroe Shirakumo Oboro, a quien todos hemos llegado a amar.

Como puedes ver en las páginas de los capítulos 373 y 374 de la serie My Hero Academia, el manga le dio a Kurogiri el centro de atención después de un período de ausencia. El villano se ha mantenido alejado de los visitantes últimamente gracias a la guerra, y antes de eso, Kurogiri estaba siendo estudiado por docenas.

Los Nomu guardaban demasiados secretos para permanecer encerrados, y todos sabemos que esos estudios revelaron la identidad anterior de Kurogiri como Shirakumo Oboro.

¿Ahora? Bueno, parece que Kurogiri y Shirakumo se están uniendo de la manera más inesperada. La guerra despertó algo en el villano que no habíamos visto antes, y le dio a Kurogiri un nuevo diseño que combina su aspecto habitual con el de Shirakumo de la escuela secundaria.

Como puedes ver arriba, Kurogiri se ve un poco más humano ahora que su forma sombría comienza a solidificarse. Si miras la cara del villano, ahora puedes ver las facciones de Shirakumo escondidas debajo de la niebla, incluido su pequeño vendaje en la nariz.

La forma también le da a Kurogiri algunos de los gestos de Shirakumo, ya que sus pronombres están cambiando para reflejar al estudiante de secundaria muerto hace mucho tiempo. Y como puedes imaginar, Present Mic no está tomando muy bien este cambio.

Imagen: Shueisha / My Hero Academia Capítulo 374

Ahora, parece que la lucha por Kurogiri está en marcha, puesto que el villano se ha alineado con All For One después de despertarse. Spinner pudo hacer que el villano se moviera una vez más, pero Present Mic y Aizawa no dejarán que el hombre haga lo que quiera.

Debajo de la fachada de Kurogiri se encuentra lo que queda de Shirakumo, y los amigos del chico no descansarán hasta que vea la luz. ¿Qué opinas sobre el regreso de Kurogiri al centro de atención? Para más información, consulta el artículo de La Verdad Noticias sobre el Capítulo 373 del manga My Hero Academia.

