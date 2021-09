My Hero Academia revela el trágico origen de Tomura Shigaraki

El arco de My Villain Academia nos ha dado un vistazo a los orígenes de varios de los antagonistas que componen la Liga de Villanos, con gente como Toga, Twice y Spinner colocados bajo el microscopio en el acto final de la quinta temporada de My Hero Academia.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers. Te recomendamos ponerte al día con el anime de Boku no Hero Academia hasta el episodio 111, o episodio 23 de la temporada 5 animada por Studio BONES.

Recordando que Boku no Hero anime 109 comparte la vista previa del ascenso de villanos, ahora llegó el momento de adentrarnos en quizás la historia más trágica de todos los antagonistas: Tomura Shigaraki.

My Hero Academia episodio 111: Tenko Shimura

El nacimiento de Tomura Shigaraki (Tenko Shimura)

El heredero de All For One, cuyo nombre real es Tenko Shimura, también es nieto de la mentora de All Might, Nana Shimura. Los días más jóvenes del villano Shigaraki estuvieron llenos de tragedia y una serie de eventos que llevaron al antagonista que conocemos hoy.

En el último episodio 111 de My Hero Academia temporada 5, Shigaraki luchó contra el jefe del Ejército de Liberación de Meta, Re-Destro, y se encontró chocando contra una pared de ladrillos cuando se trataba del Quirk del CEO, Stress.

Esta peculiaridad le permitió a Stress tener la capacidad de cubrirse con una armadura de aspecto espeluznante, mientras también creció en tamaño. Luego, Shigaraki comenzó a recordar su historia de origen, mientras también aumentó en poder a medida que sus habilidades y el poder de su Quirk se intensificaban.

Con Re-Destro logrando romper una de sus manos, Shigaraki se perdió en la pelea y la sección final del episodio se sumergió en su historia de origen ligada a la mentora de All Might.

Nana Shimura tuvo que alejarse de su hijo para protegerlo

Resultó que cuando Shigaraki (Tenko Shimura) era un niño pequeño, tenía el sueño de convertirse en un héroe, y su padre se lo prohibió estrictamente. El padre de Shimura, quien también resultó ser el hijo de Nana Shimura, se encontró odiando el mundo de los héroes gracias a que su madre Nana Shimura lo dejó para protegerlo de los villanos.

Desafortunadamente, parece que Kotaro Shimura tenía mucho más de qué preocuparse cuando se trataba de su hijo, que de los posibles villanos que lo perseguían. Luego, el episodio 111 de MHA mostró que Shigaraki desarrolló una “alergia”, que de hecho era su Don comenzando a manifestarse.

Desafortunadamente, Shigaraki desató su poder contra su querido perro corgi, así como contra la mayoría de su familia, quienes murieron instantáneamente ante su Quirk, Hōkai (Desintegración).

Con su padre golpeándolo en un intento por detener la destrucción de Shigaraki, el niño de cinco años mató a su padre y así nació uno de los villanos más grandes en la historia de Boku no Hero. ¿Qué pensaste del sangriento origen de Shigaraki? ¿Quién ganará la batalla entre la Liga y el Ejército de Liberación?

¿Dónde ver todas las temporadas de My Hero Academia?

Puedes ver todas las temporadas del anime My Hero Academia en Crunchyroll. La serie animada de Studio BONES está disponible en su idioma japonés original con subtítulos (español- inglés) o con doblaje. Los fanáticos también pueden ponerse al día con el manga MHA de Kohei Horikoshi desde fuentes oficiales como VIZ Media o Manga Plus.

