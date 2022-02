My Hero Academia revela el primer vistazo completo a Space Hero "No 13"

My Hero Academia no solo presentó a los fanáticos a varios héroes jóvenes nuevos que buscaban convertirse en héroes profesionales en el mundo de Hero Society, sino que también les dio a los fanáticos muchos héroes adultos nuevos que unieron fuerzas con All Might y Endeavor cuando se trataba de salvando vidas y luchando contra villanos.

Uno de los personajes más misteriosos en las temporadas iniciales de las aventuras de UA Academy es la heroína conocida como Space Hero "No. 13" (Thirteen), que viste lo que parece un traje de astronauta, con un volumen reciente del manga que nos brinda una mirada en profundidad al héroe con casco.

Con War Arc programado para My Hero Academia Temporada 6 que llegará este otoño, espere que Thirteen aparezca cuando Shigaraki y sus nuevas fuerzas en el Frente de Liberación Paranormal intenten acabar con la sociedad de héroes y derrotar a los héroes de una vez por todas.

¿Cómo luce No 13 de My Hero Academia?

Trece "No. 13" de Boku no Hero Academia

El usuario de Twitter Atsushi101x compartió la nueva imagen de Thirteen del próximo volumen del manga de MHA, no solo dándonos una idea de qué es el héroe con un Quirk que le permite crear un falso agujero negro, sino también profundizando en su personaje en general.

El arte también nos compartió detalles sobre sus intereses fuera del mundo de la lucha contra el crimen y cómo War Arc afectó su carrera. De esta forma, ahora sabemos que el verdadero nombre de “No. 13” es Anan Kurose.

A “No. 13” de Boku no Hero le gustan los museos y los documentales de naturaleza. El creador Kohei Horikoshi dijo en el volumen 2 de MHA que tal vez le mostraría la cara más tarde y sucedió.

Recientemente, Thirteen fue golpeada por escombros durante la guerra mientras ayudaba a los otros héroes a escapar y ahora sus manos están gravemente heridas. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos sobre los personajes de My Hero Academia mujeres más poderosos.

En realidad, esta no sería la primera vez que vemos a “No. 13” desenmascarada, con un capítulo que tiene lugar en el manga después del War Arc que vio a la luchadora contra el crimen normalmente con casco perder su cubierta facial como resultado de su batalla contra el Nomu y las fuerzas que apoyan a All For One.

¿Cuántas temporadas tiene Boku no Hero?

Boku no Hero Academia tiene 5 temporadas de anime estrenadas y una sexta temporada confirmada para estrenar en otoño de 2022. El mundo de UA Academy rara vez ha visto tiempos tan oscuros como ahora, con War Arc otorgando a los héroes una victoria, pero costándoles hasta un punto en el que la sociedad de héroes se está desmoronando por las costuras.

Con héroes profesionales como Thirteen llevados al límite en las páginas del manga, Deku ha tenido que dar un paso al frente, moviéndose de fuego en fuego mientras lleva su Quirk, One For All, al límite.

Con Midoriya adoptando una apariencia decididamente más oscura, el protagonista de la serie recién ahora está comenzando a tomar un respiro y confiar en sus amigos una vez más, ya que UA Academy planea atacar de frente a la Liga de Villanos. Puedes ponerte al día con el manga My Hero Academia desde MANGA Plus.

