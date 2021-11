My Hero Academia revela cómo habría sido Deku villano

La tercera película de la franquicia shonen, My Hero Academia, da al público una idea de lo que una versión malvada de Izuku Midoriya, conocido como Deku, podría haber sido como a través de sus villanos.

La película es en gran parte una pieza independiente que no requiere un conocimiento extenso de la serie, ni recurre al material antiguo de la historia con tanta frecuencia. Aún así, ya sea intencionalmente o no, los antagonistas de la película, Humarise, pintan una imagen de lo mal que podrían haber sido las cosas para Deku villano.

El mundo de My Hero Academia es un mundo donde la gran mayoría de las personas, el ochenta por ciento de la población, de hecho, posee un superpoder llamado Quirk, pero Deku es parte del raro veinte por ciento de personas que no poseen Quirk y es considerado como "Quirkless".

Deku pasó toda su vida siendo burlado por todos a su alrededor, pero todo cambió cuando conoció a All Might, y lo impresionó lo suficiente como para heredar su Quirk, One For All, y tener una oportunidad para convertirse en un héroe por derecho propio. La película 3 de My Hero Academia debutó en los Estados Unidos y sumó más de 2 millones en su primer día.

Explicación de Humarise en My Hero Academia

Foto: BONES - My Hero Academia

La historia de Deku tiene un final feliz, pero Humarise, los principales antagonistas de World Heroes Mission, muestran que eso fácilmente podría no haber sido el caso. Humarise es una organización terrorista que tiene como biblia la teoría de Quirk Doomsday.

La teoría del día del juicio final de Quirk, es una extensión de la teoría de la singularidad de Quirk recurrente, una teoría que establece que a medida que pasa el tiempo, los Quirks se volverán tan poderosos que ya no podrán ser controlados, y con eso, el mundo entero será destruido.

Creer en la teoría del Quirk Doomsday resultó en que los miembros de Humarise adoraran a las personas sin Quirk hasta el punto de la deificación. Ven al veinte por ciento de la población que no tiene Quirkless como los únicos humanos "puros" en el planeta, y a la gran mayoría de las personas con Quirks como "contaminados" o "corruptos".

Se afirma en la película 3, que la mayoría de sus miembros son Quirkless, las únicas personas con Quirks además de su líder, Flect Turn, son mercenarios que contrataron, y su plan final es cometer genocidio contra todos los usuarios de Quirk y dejar a los Quirkless como las únicas personas que quedan en el planeta de My Hero Academia.

El hecho de que una organización como Humarise pudiera existir en primer lugar, pinta una imagen de lo mal que podrían haber sido las cosas para Deku. La gente de Humarise son, en su mayor parte, gente sin Quirkless que se ha vuelto tan amargada con el mundo que solo quieren verlo arder hasta los cimientos y están trabajando para que esto suceda.

Es bastante fácil creer que muchos de ellos pasaron por situaciones tan malas como las que atravesó el protagonista de la serie Deku, si no peor, por lo que si Deku no hubiera podido manejar el acoso que recibió tan bien como lo hizo, podría haber terminado junto a Humarise y más personajes de My Hero Academia.

Acerca del líder de Humarise

Foto: BONES - My Hero Academia "Flect"

Se puede encontrar un poco de reflexión entre Deku y Flect Turn, el líder de Humarise y el principal antagonista de la película. A pesar de dirigir una organización terrorista que adora a los Quirkless y está conspirando para matar a todos los usuarios de Quirk, el propio Flect tiene un Quirk, un Quirk que refleja a la fuerza todo lo que hace contacto físico con él.

Gracias a esta habilidad, nunca pudo desarrollar relaciones cercanas con los demás, su depresión creció hasta el punto de que incluso trató de suicidarse, pero no pudo debido a la forma en que funcionaba su Quirk.

La desesperación de Flect se convirtió en odio hacia Quirks, y después de descubrir la teoría del juicio final de Quirk, encontró a otros como él y extendió su odio por todo el mundo.

Todo eso hace que Flect, como individuo, sea una lámina oscura para el personaje de Deku. Ambos pasaron sus vidas solos sin nadie cercano a su lado, pero si bien eso le sucedió a Deku porque no tenía Quirkless, le sucedió a Flect porque tenía un Quirk que le dificultaba estar cerca de los demás.

Además, mientras Deku odiaba que no fuera Quirkless y deseaba tener un Quirk, Flect odiaba tener un Quirk y deseaba ser Quirkless, un deseo que se transformó en un odio genocida hacia Quirks.

La forma en que luchan también sirve para reflejarse entre sí. Deku se lastima constantemente mientras usa One For All hasta el punto de que casi se destruye a sí mismo en ciertas peleas, pero el Quirk de Flect hace que sea virtualmente imposible que se lastime, al tiempo que le permite infligir dolor a los demás al reflejar sus ataques en él.

Tanto Humarise como Flect Turn, sirven como espejos de cómo podría haber sido la vida de Deku. La organización está compuesta por personas sin Quirk, que probablemente pasaron por dificultades al menos tan malas como las de Deku.

Su líder no solo es alguien que también pasó la mayor parte de su vida solo, su Quirk es incluso el polo opuesto al de Deku para venderlo aún más como un frustrar. Es bastante fácil ver a estos villanos como posibles resultados de cómo podría haber sido Deku si no pudiera manejar su vida tan bien como lo hizo en la serie My Hero Academia de Kohei Horikoshi.

Las similitudes de Deku con Humarise lo convierten en un mejor héroe.

Con todo, el trasfondo compartido entre Izuku Midoriya y Humarise solo hace que su ascenso al heroísmo sea más impresionante. Humarise y Flect Turn son lo que podría haberle sucedido a Deku, pero nada de eso sucedió en My Hero Academia.

Si bien decidieron usar sus dificultades y luchas como motivación para el cinismo hacia el mundo, Deku nunca se permitió odiar al mundo ni a ninguna de las personas que vivían en él.

Izuku nunca perdió su fe en la humanidad y siempre creyó que podía hacer algo para cambiar su suerte en la vida, incluso si solo había una pequeña posibilidad de que fuera así, mientras que Humarise no vio otra opción que actuar como si todos los demás estuvieran enfermos y necesitaban ser asesinados para poder tener el mundo para ellos solos.

Los villanos de la nueva película My Hero Academia: World Heroes Mission, dan una idea de cómo podría haber sido un hipotético Deku villano, pero eso es todo lo que sería: “hipotético”. Es bastante fácil ver cómo las dificultades y la soledad de Deku podrían haberlo llevado por el mismo camino que Humarise y Flect Turn.

Pero el hecho de que eso no sucedió es un testimonio de su corazón, fuerza de voluntad y carácter en general. Al final del día, Midoriya Izuku nunca se apartó de sus convicciones, y eso es lo verdaderamente importante.

¿Cuántas películas hay de Boku no Hero?

Actualmente, hay 3 películas de My Hero Academia, siendo “My Hero Academia: Two Heroes” (2018), “My Hero Academia: Heroes Rising” (2019) y “My Hero Academia: World Heroes Mission”. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la serie completa del anime My Hero Academia en Crunchyroll.

