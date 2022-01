My Hero Academia representa a Batman con un magnífico arte de Aizawa

My Hero Academia ha estado en silencio durante la última semana, ya que su equipo se tomó un descanso muy necesario durante las vacaciones. Ahora, el equipo de anime ha vuelto al trabajo en la sexta temporada, mientras que los editores de manga vuelven a editar para Shonen Jump.

Mientras tanto, el fandom ha mantenido vivos a nuestros héroes favoritos con todo tipo de obsequios navideños, y un fan acaba de honrar a Aizawa con el tributo perfecto a Batman. La pieza proviene de Twitter cortesía de agildedcrow. Fue allí donde el artista hizo un dibujo especial para Christopher Wahkamp, el actor de doblaje inglés detrás de Aizawa.

Arte de Aizawa al estilo Batman de DC

Imagen: agildedcrow en Twitter "Inspirado en el amor de Chris Wehkamp por Batman"

Como puedes ver arriba, su obra de arte se inspira en el ícono de DC Comics, y ‘agildedcrow’ escribió la pieza para celebrar el amor de Wehkamp por Batman. El arte mostró al héroe Aizawa en lo alto de un edificio mientras mira hacia abajo desde el techo.

Vestido con su traje habitual, el héroe de Boku no Hero Academia obviamente está escaneando las calles en busca de peligro, y la escena nocturna en el fondo solo se suma a la atmósfera.

En la parte de atrás, incluso puedes ver algunos edificios iluminados contra el cielo, y Aizawa parece listo para entrar en acción cuando se le llame. Por supuesto, los fanáticos de Batman conocerán esta pose ya que el cruzado con capa la hizo tan famosa.

El salvador de Gotham a menudo se sube a los tejados para inspeccionar su ciudad y entra en acción cuando se le llama. Lo mismo ocurre con Aizawa, y los héroes callejeros tienden a mantener sus batallas en las sombras.

Si bien pueden unirse al frente en ocasiones, Batman y Aizawa aman sus raíces clandestinas, por lo que esta pintura digital es bastante perfecta. Por supuesto, hay algunas cosas que tiene Batman que Aizawa no puede reclamar.

My Hero Academia tampoco se apoya en todo el asunto de las identidades ocultas, pero Aizawa y Batman lo tienen donde cuenta. No tienen miedo de luchar por su ciudad y harán cualquier cosa para mantener a salvo a sus seres queridos.

My Hero Academia tampoco se apoya en todo el asunto de las identidades ocultas, pero Aizawa y Batman lo tienen donde cuenta. No tienen miedo de luchar por su ciudad y harán cualquier cosa para mantener a salvo a sus seres queridos. En otras noticias, antes informamos que el héroe Granola de de Dragon Ball Super tiene los poderes de dos héroes de DC Comics.

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia?

My Hero Academia tiene 5 temporadas de anime en Funimation y Crunchyroll, ambas son plataformas de streaming especializadas en anime. La animación fue realizada por el estudio BONES (Vanitas no Carte, Bungo Stray Dogs, SK8 The Infinity y más) y está basado en el manga original creado por Kohei Horikoshi.

