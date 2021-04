My Hero Academia presenta un poderoso equipo en el manga

My Hero Academia reveló una nueva alianza de héroes, que viene con un objetivo bastante elevado: acabar con la amenaza de All For One, Tomura Shigaraki y la Liga de Villanos, de una vez por todas. Esa revelación llegó al final del capítulo 309 del manga creado por Kohei Horikoshi.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers importantes de Boku no Hero Academia 309. Te recomendamos ponerte al día con la serie antes de continuar leyendo. Actualmente nos encontramos en el “arco final” de MHA.

El capítulo más nuevo de My Hero Academia en el manga nos mostró la nueva gama de poderes y habilidades de Izuku Midoriya ahora que ha desbloqueado todo el potencial de One For All. Además, en My Hero Academia "Can't Be A Child Anymore" finalmente obtenemos una idea de lo que los mejores héroes pretenden hacer con los villanos.

Deku vs Muscular en My Hero Academia 309

La batalla de Deku con Muscular terminó cuando él golpeó al villano loco con un ataque rotundo. Muscular cayó y Deku lo atrapó con su peculiaridad Black Whip. El niño llevó al villano a la cárcel, para después reunirse con All Might.

Es a través de la conversación de Izuku y All Might que obtuvimos los detalles fundamentales clave sobre dónde está Midoriya en su desarrollo One For All. A pesar de que Deku aprovecha el poder mejor que antes, y su cuerpo es más fuerte, todavía está usando algunos elementos nuevos de soporte de compresión.

Estos objetos fueron conseguidos por All Might y ayudan a que los brazos y piernas de Deku resistan el aumento de la producción de OFA. La conversación se interrumpió cuando nos enteramos de que hay otro eslabón en esta cadena de héroes.

(Foto: Shueisha) Top 3, Deku y All Might en My Hero Academia 309

Hawks llamó a All Might específicamente para verificar cómo le está yendo a Deku. Ahí es cuando obtenemos la historia real de lo que sucedió en el salto de tiempo tras el Arco de Guerra en la serie shonen.

Izuku se enteró de lo cerca que estuvo de que su cuerpo se desmoronara durante la batalla con Shigaraki. Sin embargo, más que eso, Izuku está abrumado por el conocimiento de que la conexión de One For All con All For One significa que todos a su alrededor están en constante peligro de ser eliminados por los villanos.

Un nuevo equipo de héroes contra All For One

Midoriya elige dejar UA para siempre y atacar por su cuenta en el capítulo 309 del manga, pero los tres héroes principales (Endeavour, Hawks y Best Jeanist) tienen una mejor estrategia para esa situación: usar a Deku como su mejor pista para rastrear a los villanos.

Está claro que My Hero Academia está preparando el escenario para el juego final. La vasta colección de héroes se ha reducido a los jugadores principales en la nueva alianza entre el Top 3, Deku y All Might, sin dejar darle lugar a otros personajes secundarios y los niños de la Clase 1-A.

Pero más que eso, ver a este nuevo equipo de héroes trabajar con los villanos será bastante impresionante en My Hero Academia. Te recordamos que puedes leer gratis los últimos tres capítulos del manga en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

