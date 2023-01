My Hero Academia presenta a “Dark Deku” en nuevo opening de la temporada 6

El arco de guerra de My Hero Academia puede haber visto a los héroes lograr la victoria mientras luchaban contra Shigaraki y el Frente de Liberación Paranormal, pero la batalla ha hecho que la Sociedad de Héroes nunca sea la misma.

Con esta nueva trama lista para comenzar, una nueva canción de apertura ha acompañado al último episodio, dando a los fans no solo una nueva canción para rockear, sino también haciéndolos testigos de una nueva fase en la vida de Izuku Midoriya, quien tendrá que ponerse serio para ayudar a sus amigos y evitar que la civilización se derrumbe.

El nuevo opening es interpretado por la banda Eve y se titula "Bokura no", no solo nos muestra el lado oscuro de Izuku Midoriya, sino que también presenta a un nuevo personaje principal que es probable que aparezca en futuros episodios de la temporada 6.

Si bien evitaremos spoilers importantes cuando se trata del personaje conocido como Lady Nagant, el francotirador villano está listo para lanzar una gran llave inglesa en los esfuerzos de Deku para mantener unida a la Sociedad de Héroes, y su historia de origen muestra cómo la forma de vida de los luchadores contra el crimen no siempre es tan hospitalaria y limpia como intentan.

El ascenso de Dark Deku

My Hero Academia lanzó un nuevo opening que tiene lugar como resultado de las consecuencias de la Guerra de Liberación Paranormal, ya que el último episodio no solo explora los horribles efectos que la batalla tuvo en la humanidad, sino que también ve llegar un gran siniestro importante para la Clase 1-A de UA Academy.

La nueva apariencia oscura de Deku será explicada más tarde en esta temporada, con los efectos de la lucha contra Shigaraki teniendo claramente una gran influencia en lo que el portador de One For All está dispuesto y dispuesto a hacer para salvar vidas.

Incluso con los héroes afirmando la victoria en la primera mitad de la temporada6s, la guerra contra All For One está lejos de terminar y la vista previa con el estreno del segundo curso está sugiriendo que las cosas solo van a empeorar para nuestros luchadores contra el crimen de anime favoritos.

¿Qué piensas del aspecto Dark Deku en la adaptación de anime de My Hero Academia? ¿Qué predicciones tienes para el desenlace de la Guerra de Liberación Paranormal? No dudes en hacérnoslo saber

