My Hero Academia podría estrenar un capítulo especial de Endeavor

My Hero Academia está en la cima de su juego este año, y eso es cierto en todos los frentes. Desde su programa de anime hasta el manga y más allá, la franquicia de Kohie Horikoshi se está expandiendo a lo grande en este momento.

Gracias a un nuevo informe, los fanáticos saben que es probable que obtengan un one-shot especial de Boku no Hero Academia en poco tiempo. La actualización proviene directamente de varios expertos conocidos como "ShonenSailto" en Twitter.

Fue allí, donde se les dijo a los fanáticos que llegaría un manga one-shot para la exitosa franquicia de Boku no Hero Academia, y se centrará en el padre de Shoto Todoroki, Endeavor. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Endeavor tendrá su propio manga one-shot?

"Boku no Hero estrenaría nuevo one-shot de Endeavor"

Según el rumor, Boku no Hero Academia tendrá una oportunidad única en Weekly Shonen Jump #35. El capítulo tendrá 17 páginas y su título es Endeavour's Mission. Te compartimos la publicación del usuario de Twitter, ShonenSalto, arriba.

Si el informe es cierto, el manga será escrito por Akiyama Yoko, y este creador debería estar familiarizado, ya que trabajó como asistente del creador Kohei Horikoshi en la serie original. Yoko también supervisó el trabajo en historias paralelas como el manga Team-Up Missions.

En cuanto a cuándo se lanzará este capítulo, está programado para debutar el 1 de agosto en los Estados Unidos. La revista de manga se lanzará el próximo 18 de julio antes de tomar un descanso la semana siguiente.

Esto significa que este one-shot ayudará a emocionar las cosas en agosto y no lo hará solo. Recientemente, ha aparecido otro informe sobre Jujutsu Kaisen después de la pausa del manga. La actualización sugiere que la serie está lista para reanudar su publicación, por lo que parece que agosto será un mes caluroso para los lectores de la revista Shonen Jump.

¿Dónde leer My Hero Academia en español?

Puedes leer el manga de Boku no Hero en MANGA Plus de Shueisha. La aplicación lanza nuevos capítulos de forma semanal en español y actualiza a los fanáticos sobre cualquier pausa de lanzamiento en su calendario. También puedes ver la temporada 5 de My Hero Academia en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!