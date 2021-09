My Hero Academia podría estar alejando a Deku del protagonismo

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del capítulo 324 de My Hero Academia, titulado "La reivindicación de los menores de edad" por el creador Kohei Horikoshi. Te recomendamos ponerte al día con el manga antes de seguir leyendo.

Boku no Hero Academia manga capítulo 324 destacó a Ochaco Uraraka mientras intentaba convencer a los civiles. Ella pidió que le permitieran a Deku quedarse refugiado en la Academia UA y también dedicó las siguientes emotivas palabras: “ La historia de cómo todos nos convertimos en los más grandes héroes".

La narrativa continua de MHA siempre ha sido sobre cómo Izuku Midoriya se convertirá en el héroe más grande, pero ahora la narrativa está cambiando. Esto podría ser algo bueno, o preparar el escenario para una mayor calamidad.

Anteriormente, informamos sobre My Hero Academia manga 323 spoilers ¿Los civiles aceptarán a Deku? y ahora exploramos el posible significado detrás de las fascinantes palabras de Uraraka Ochaco. ¡Última advertencia de spoilers!

My Hero Academia manga capítulo 324 spoilers

Uraraka Ochako habla en representación de los héroes

El próximo arco de My Hero Academia podría ser sobre Deku saliendo del centro de atención para darle a Uraraka y los otros jóvenes héroes un momento al sol. La narrativa se ha centrado en gran medida en Deku y One For All desde el salto de tiempo, pero ahora está cambiando.

Deku está en su punto de quiebre y no está claro si podrá pelear. Ahora es el momento ideal para que All For One golpee, y ese momento podría estar asomando en el horizonte. En el capítulo 323, el director Nezu dejó en claro que UA High puede viajar como una forma de defensa.

Este es un forraje de historia perfecto para obligar a todos a separarse si la escuela entra en modo de defensa cuando es atacada. Al igual que en muchos otros manga, incluidos One Piece y Black Clover, la división podría conducir a otro salto en el tiempo, una oportunidad de oro para mostrar el desarrollo de los otros jóvenes héroes.

La infiltración de los villanos también podría resultar demasiado para los estudiantes, lo que provocaría más bajas. Algunos que han renunciado al manto de héroe podrían hacer una aparición especial para sacrificarse por última vez por el bien de la sociedad. Lee aquí sobre el gran cambio de la Academia UA.

Al decir "cómo todos nos convertimos en los héroes más grandes", en el capítulo 324 es casi como si Deku estuviera presagiando algún tipo de dolor. Al agrupar a todos bajo el término "héroes más grandes", le quita el intento de salvar a todos y reconoce los sacrificios potenciales que podrían ocurrir en el futuro.

Si Kohei Horikoshi va a hacer que más héroes se sacrifiquen, el arco actual de MHA sería la oportunidad perfecta. La posibilidad de que Deku pierda a algunos compañeros de clase podría estar más cerca de lo que nos gustaría creer, o tal vez algunos de ellos terminen traicionando a su clase, lo que algunos dirían que es peor que morir.

Final de My Hero Academia manga capítulo 324

No debe pasarse por alto cambiar la narrativa del viaje en solitario de Deku a que todos se conviertan en los héroes más grandes, apoyados por la apasionada defensa de Uraraka. Con muchos héroes renunciando, All For One subiendo al poder y la sociedad al borde del colapso, es probable que suceda algo más catastrófico.

Y como la Liga de Villanos aún no ha hecho ningún movimiento, su actividad parece muy sospechosa. Si Shigaraki Tomura y All For One todavía están uno contra el otro , entonces UA podría ser el sitio para su enfrentamiento definitivo. Ambos están detrás de Deku y harán todo lo posible para adquirir el poder de One For All.

Proteger a Deku de ambas facciones no será una tarea fácil y definitivamente presenta el escenario adecuado para la calamidad. Deku no ha podido sonreír por un tiempo en My Hero Academia, y parece que no tendrá la oportunidad pronto.

¿Cuántos manga tiene My Hero Academia?

Al momento de redactar este artículo, el manga de Boku no Hero Academia tiene un total de 324 capítulos y 31 tomos (volúmenes recopilatorios) publicados. Puedes leer el manga de My Hero Academia legalmente en MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!