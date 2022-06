My Hero Academia parece confirmar esta escalofriante teoría de Dabi

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers. La batalla final entre los héroes y los villanos de My Hero Academia ha sido tanto una lucha psicológica como física, y no hay mejor villano que All for One cuando se trata de una guerra psicológica.

Si la última manipulación mental de All for One hacia Endeavour con respecto a su hijo perdido Toya resulta tener alguna base en la realidad, este puede ser el mayor daño emocional que jamás podría causar.

El villano usuario de la peculiaridad del fuego conocido como Dabi se reveló como el hermano mayor de Shoto Todoroki y el hijo de Endeavor, Toya, durante el arco de la Guerra de Liberación Paranormal por su propia admisión.

Cuando quedó claro que Endeavour podría no ser capaz de manejar emocionalmente el hecho de enfrentarse a su hijo separado, la tarea de derrotarlo y poner fin a su villanía recayó en Shoto. Ahora el manga se centra en Endeavor vs All for One.

La decisión de una batalla entre Shoto y Dabi (Toya), dejó a algunos lectores deseando un poco más entre Dabi y Endeavour. Sin embargo, All for One, enfrascado en la batalla con Endeavour, era muy consciente de la debilidad de este hacia su hijo, y en los capítulos 354 y 355, pronunció algunas palabras que hirieron al héroe sorprendentemente fuerte.

Spoilers de My Hero Academia Manga 354

Imagen: Shueisha / My Hero Academia Capítulo 354

All For One le hace a Endeavour la única pregunta penetrante que podría hacer que el héroe número 1 se detuviera: "Nunca encontraste el cuerpo de Toya, ¿verdad?" A primera vista, la pregunta no tiene mucho sentido. Después de todo, obviamente no encontraron su cuerpo ya que todavía está vivo como Dabi, entonces, ¿por qué esa pregunta perturbaría tanto a Endeavour?

En la versión de los hechos que Dabi le presentó a Shoto, se despertó en un extraño centro de atención mantenido por los seguidores de All For One, donde las personas a las que AFO tenía algún uso estaban siendo retenidas y tratadas.

Si bien muchas de estas personas eran jóvenes y claramente estaban retenidas porque sus peculiaridades podrían tener algún uso, el despertar de Dabi sugirió que fue retenido y curado por una razón diferente: para lastimar a Endeavour, específicamente.

Si bien Dabi puede creer que estuvo en coma durante años, eso no significa que sepa la verdad más que Endeavor. Es bien sabido que All for One tiene acceso a una tecnología médica increíble, que ha utilizado para mantenerse con vida y construir el Nomu.

Los Nomu mismos son creados a partir de humanos muertos, como Kurogiri, quien fue creado al menos parcialmente a partir de Oboro Shirakumo, un ex estudiante de la UA que murió por la caída de escombros durante el trabajo y el estudio.

Si All For One salvara a Shirakumo de ser aplastado hasta la muerte, ¿no sería imposible para él encontrar a un Toya muerto y mutilar su cadáver en un Nomu llamado Dabi? Solo Kurogiri es una prueba de que un Nomu puede ser inteligente y tener personalidades.

Esta sería una gran revelación sobre Dabi (si llegara a ser cierto), pero cuando All For One está involucrado, es difícil estar seguro de que todo lo que dice es verdad. Dabi tiene más recuerdos de su vida humana que cualquier otro Nomu visto en My Hero Academia hasta ahora, pero estos recuerdos están bastante fragmentados.

¿Es posible que se hayan dejado atrás deliberadamente para alimentar esa venganza? Ya sea que Dabi sea un Nomu o no, incluso plantar la idea en la cabeza de Endeavour puede ser una de las cosas más crueles que All For One haya hecho. Recuerda que puedes ponerte al día con el manga de My Hero Academia creado por Kohei Horikoshi en MANGA Plus.

