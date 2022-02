My Hero Academia ofrece una actualización devastadora de Eraserhead

My Hero Academia entregó una actualización devastadora sobre el héroe profesional favorito de los fanáticos, Eraserhead (Shota Aizawa), con el capítulo más nuevo de la serie. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers serios.

El acto final de la serie de manga original de Kohei Horikoshi ha estado preparando el escenario para una guerra final masiva entre los héroes y los villanos, y los héroes profesionales han estado reuniendo a todos los luchadores que pueden para enfrentarse al ejército de All For One.

Para muchos de los héroes, están volviendo a esa intensidad poco después de la guerra anterior contra el Frente de Liberación Paranormal. Pero no todos los héroes se unirán a la lucha esta vez. Puedes ponerte al día con el manga My Hero Academia en MANGA Plus.

¿Qué le pasó a Aizawa en la pierna?

Foto: Shueisha / Boku no Hero Academia "Aizawa"

En el transcurso de la Guerra del Frente de Liberación Paranormal, Shota Aizawa sufrió una serie de heridas contundentes que lo sacaron de la batalla. Una de ellas fue por recibir un impacto de bala anti-don en su pierna, causando que saque su cuchillo y se la ampute él mismo para no perder su don.

No había forma de que Eraserhead se recuperara a tiempo para el próximo gran conflicto contra los villanos, pero según una actualización en el capítulo más reciente, es posible que nunca se recupere hasta el punto en que pueda entrar en acción una vez más.

De hecho, gracias a todas sus lesiones, es posible que nunca más pueda usar su peculiaridad en la misma capacidad. My Hero Academia sigue adelante con su nuevo Arco de Redención y ahora está centrado en el próximo movimiento de los héroes.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 344

El capítulo 344 de Boku no Hero Academia comienza poco antes de que comenzara la batalla final entre los héroes y los villanos y revela cuál era el plan real que habían ideado los héroes. Aizawa había pensado en usar a Aoyama y su familia de tal manera que pudieran engañar de alguna manera a All For One para adelantarse a él, y en realidad involucró a Kurogiri.

Aizawa hace que Monoma copie la peculiaridad warp de Kurogiri y practique con ella lo suficiente , y le revela a Monoma que debido al daño en su ojo, su peculiaridad es "casi inútil".

Él dice que eso significa que está al margen en la batalla que se avecina, pero podría ser por más tiempo. Existe la posibilidad de que de alguna manera pueda recuperarse de todo este daño con el tiempo suficiente, pero el tiempo es lo único que los héroes no tienen en este momento.

La batalla final ahora está comenzando, y Aizawa no estará involucrado esta vez. Significa que los héroes no tendrán la ventaja adicional que su peculiaridad les había dado la última vez. Anteriormente, informamos todo sobre My Hero Academia Capítulo 344 fecha de lanzamiento, hora y dónde leer.

My Hero Academia, Ch. 344: Find out how the heroes sprung their trap and what comes next! Read it FREE from the official source! https://t.co/3wqsKQbu1O pic.twitter.com/xJmlBXEee2 — Shonen Jump (@shonenjump) February 20, 2022

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!