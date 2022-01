My Hero Academia muestra la portada oficial de Dark Deku a todo color

Boku no Hero Academia muestra la portada oficial de Dark Deku a todo color

Uno de los mayores cambios que se produjeron como resultado del War Arc de My Hero Academia fue la transformación de Deku en su apariencia más oscura hasta el momento, con el joven héroe y portador de One For All intentando mantener unida a la sociedad de héroes solo.

Luciendo un traje que no se parecía en nada a lo que habíamos visto antes, Midoriya Izuku parecía más un villano que un héroe para muchos, y parece que una nueva portada para el manga de Shonen nos ha dado una nueva mirada a esta estética salvaje.

¡Así es! El look de Dark Deku está destinado a llamar la atención de algunos espectadores cuando llegue al anime oficial de Boku no Hero Academia desde Crunchyroll, Funimation y otras plataformas de streaming.

Dark Deku en portada del manga Boku no Hero

El creador Kohei Horikoshi compartió el primer vistazo a la portada del Volumen 33 del manga de Boku no Hero Academia que puedes leer en MANGA Plus. La portada nos dio una nueva mirada a la apariencia oscura de Deku, junto con Uravity e Iida que también se muestran de manera prominente mientras los jóvenes héroes intentan detener la misión suicida de Izuku.

Sin entrar en el territorio de los spoilers, Izuku nunca ha tenido un momento más difícil en su vida como aspirante a luchador contra el crimen, saltando de un crimen a otro y teniendo que esquivar los avances de Shigaraki y All For One.

Aunque All Might hizo todo lo posible para ayudar a su alumno, Deku no permitía que nadie se acercara a él, por temor a que finalmente los lastimaran aquellos que buscaban el poder de One For All.

¿Cuándo sale My Hero Academia Temporada 6?

Imagen: Shueisha / Spoilers de Boku no Hero Academia

La sexta temporada de la adaptación al anime está programada para llegar este otoño (octubre de 2022), aunque War Arc podría tomar la totalidad de la temporada y podría pasar algún tiempo antes de que los fanáticos vean este Dark Deku animado. La Verdad Noticias informó anteriormente, que My Hero Academia inspira un increíble cosplay de Dark Deku.

