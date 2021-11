My Hero Academia muestra el desesperado ataque final de Star and Stripe

El acto final del manga My Hero Academia se encuentra ahora en las etapas iniciales de su próximo gran arco. Después de la saga Vigilante de Deku, y la primera pelea de este nuevo arco, se vio a Tomura Shigaraki luchando contra el héroe número uno de los Estados Unidos, Star and Stripe.

Los fanáticos han obtenido un buen ejemplo del tipo de Quirk que esta gran heroína tiene en su poder, pero no importa lo que haga, no puede derrotar a Shigaraki. Ha sido una demostración temible de poder y la evolución de Shigaraki en el verdadero sucesor de All For One, así como en el villano, se ha librado fácilmente de cada uno de los ataques de Star y Stripe.

Aunque el capítulo anterior debutó el ataque más fuerte de Star and Stripe, el final mostró que estaría recibiendo ayuda de una flota de poderosos misiles que Estados Unidos había lanzado en su camino. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del manga creado por Kohei Horikoshi.

Spoilers de Boku no Hero manga 332

Foto: Shueisha - Boku no Hero Academia 332

El capítulo anterior mostró lo fuerte que parecía haberse vuelto Shigaraki, ya que no estaba cayendo en ninguno de los ataques a nivel de Dios de Star an Stripe. Desafortunadamente, MHA manga capítulo 332 confirmó que este era el caso ya que Star apenas podía combatir a Shigaraki.

Star rápidamente atrapó los misiles y aplicó la regla a uno (lo que es suficiente para afectarlos a todos). Reuniéndolos en su mano gigante hecha de aire, luego golpea a Shigaraki hacia el suelo y envió una explosión de nivel nuclear a través del cielo. Pero no es suficiente, ya que Shigaraki pudo esquivarlo excavando debajo de la Tierra en el momento justo.

Es una táctica final que golpeó a Shigaraki con la mejor jugada que el héroe y el gobierno de Estados Unidos tienen para ofrecer, y desafortunadamente no fue suficiente. Entonces, ¿qué crees que será suficiente para derrotar a Shigaraki en este punto? Boku no Hero manga 332 insinúa un final oscuro y trágico para Star and Stripe.

¿Dónde puedo leer el manga de My Hero Academia en español?

Puedes leer el manga de My Hero Academia en español desde MANGA Plus, una aplicación de lectura gratuita (con los últimos 3 capítulos publicados). También puedes ver el anime producido por estudio BONES en plataformas como Crunchyroll.

