My Hero Academia manga ¿Dónde está el capítulo 331?

Es posible que ya lo hayas notado, pero desafortunadamente no hay un nuevo capítulo del manga de My Hero Academia del que hablar esta semana. Anteriormente se reveló que el capítulo 331 se lanzaría después de un breve retraso.

Afortunadamente, se reveló que esta pausa no sería por mucho tiempo. La Verdad Noticias te recuerda, que tras el lanzamiento del capítulo 330 del manga la semana pasada (el 17 de octubre), se confirmó que el capítulo 331 de la serie se lanzaría no una semana, sino dos semanas después. Así que pasará otra semana antes de que llegue el próximo capítulo.

Eso significa que el capítulo 331 de la serie creada por Kohei Horikoshi, no se lanzó el domingo 24 de octubre junto con el resto de los nuevos capítulos que se lanzarán como parte de los lanzamientos digitales de la revista de manga Shonen Jump.

Leer My Hero Academia manga capítulo 331

(Foto: Shueisha) Boku no Hero Academia manga 331, fecha de estreno

El capítulo 331 del manga Boku no Hero Academia estrena el domingo 31 de octubre y los fanáticos pueden leerlo en la aplicación de lectura MANGA Plus. Se trata de un capítulo bastante espeluznante para la serie, ya que está estallando una pelea bastante grande.

¿Qué pasó en Boku no Hero capítulo 330?

El capítulo 330 de la serie continúa el Acto Final de la serie que comenzó con Izuku Midoriya y el resto de los héroes explorando las consecuencias de All For One y el ataque de Tomura Shigaraki al Tártaro después de la guerra.

Con este primer arco del juego final ahora establecido, es hora de explorar el lado villano de la ecuación, ya que Shigaraki continúa evolucionando en su control del poder de All For One y su impacto en su cuerpo. Este es solo uno de los principales eventos que están ocurriendo ahora también.

El resto de los héroes del mundo se han dado cuenta del caos que se desarrolla en Japón y, por lo tanto, han comenzado a idear sus planes de ataque. Star and Stripe, el héroe número uno de Estados Unidos, se ha movido y ahora está luchando con Shigaraki Tomura.

Ella tiene una poderosa peculiaridad que podría hacerlo aún más fuerte, y eso significaría que la guerra por el futuro de la humanidad se volverá mucho más difícil antes de que mejore. Los fanáticos predicen que Star and Stripe podría perder ante Shigaraki de My Hero Academia, pero todo podría cambiar con la llegada de más héroes.

