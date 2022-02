My Hero Academia manga 344 revela cómo engañaron al poderoso All For One

My Hero Academia ha pasado años desarrollando sus profesionales, y ahora ha llegado el momento de que esos héroes demuestren su valía. El manga está trabajando en su última saga, y parece que la guerra final entre héroes y villanos ha comenzado.

No hace mucho, AFO confiaba en que daría el salto a One For All, pero una punzada desbarató esos planes. Y ahora, sabemos exactamente cómo All Might y un héroe sorprendente engañaron a la mente maestra All For One.

Todo quedó muy claro cuando My Hero Academia Capítulo 344 se puso en marcha. Fue allí donde los fanáticos disfrutaron de un flashback con All Might mientras le contaba a la Clase 1-A cómo los profesionales iban a atraer a All For One.

My Hero Academia, Ch. 344: Find out how the heroes sprung their trap and what comes next! Read it FREE from the official source! https://t.co/3wqsKQbu1O pic.twitter.com/xJmlBXEee2 — Shonen Jump (@shonenjump) February 20, 2022

Para hacerlo, planearon usar a la familia de Yuga Aoyama, pero tenían que mantenerlos a salvo en el proceso. Entonces, trajeron a Shinso Hitoshi. Resulta que el chico y su peculiaridad eran justo lo que los profesionales necesitaban para engañar a All For One y su Quirk Truth (La verdad).

Después de todo, el villano le dijo a los fanáticos antes de que pudiera detectar cualquier falsedad o pensamiento malicioso dirigido hacia él cuando se activa el poder. Por eso le creyó a los padres de Aoyama cuando organizaron la reunión de la Liga con Deku, pero todo era mentira.

"Podré hacer que Aoyama y su gente hablen para que mis motivos y sus emociones no entren en juego en absoluto", reveló Shinso a la Clase 1-A después de que se le informara a la pandilla sobre la obra.

Con Aizawa y All Might a su lado, Hitoshi controló mentalmente a los padres de Aoyama cuando hablaron con All For One. Por lo que sabían, estaban diciendo la verdad gracias a la orden de Shinso, y All For One levantó una sola bandera roja.

Foto: Shueisha / My Hero Academia Capítulo 344 Página 9

Con Monoma trayendo el calvario con su peculiaridad, los villanos definitivamente se sorprendieron por todos los profesionales a los que All For One deformó. Ahora, la pandilla se está dividiendo para igualar el campo de juego, por lo que las cosas están a punto de volverse locas de aquí en adelante.

Y si All For One cree que ninguna de sus otras peculiaridades le fallará, bueno, este último engaño debería actuar como una advertencia. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que este capítulo de My Hero Academia ofreció una actualización devastadora de Eraserhead.

¿Alguna vez esperabas que los poderes de Shinso se usaran así? ¿Cómo ves a All For One en este arco final de My Hero Academia? Puedes ponerte al día con la serie manga de Kohei Horikoshi en MANGA Plus.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!