My Hero Academia manga 336, spoilers revelados y fecha de estreno

Cada semana, millones de fanáticos del manga esperan pacientemente a que llegue cada nuevo domingo cuando se publiquen en línea los últimos capítulos de su serie favorita, incluidos los de My Hero Academia.

Sin embargo, no todos los fanáticos quieren que el último capítulo sea una sorpresa, ya que una gran proporción de la comunidad disfruta de las especulaciones, los rumores y las exageraciones que acompañan a los spoilers.

Entonces, ¿qué spoilers del capítulo 336 de Boku no Hero Academia se han filtrado en línea y cuándo se lanzará la nueva entrega en todo el mundo? La Verdad Noticias te los comparte a continuación. También puedes ponerte al día con el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi en MANGA Plus.

Spoilers de My Hero Academia manga 336

Foto: Shueisha - My Hero Academia

El capítulo 336 se titula 'Villano' y comienza con Deku y Bakugo entrenando. Discuten la habilidad Cluster, donde se producen esferas de sudor y luego explotan, por lo que el atuendo de invierno es mejor ya que se puede generar más sudor.

Todoroki también está entrenando mientras Kaminari y Mineta hablan sobre dónde está la situación. Discuten que los dos generales enemigos están debilitados y que Gigantomachia ha sido encarcelado. La pareja concluye que el momento de la victoria nunca ha sido mejor, ya que se está construyendo una estructura de metal gigante en el fondo.

Sin embargo, Bakugo es menos optimista que Kaminari y Mineta, argumentando que no solo no saben dónde está Shigaraki, sino que ahora hay menos héroes y los villanos ya tienen su propio plan en marcha.

Deku dice que todavía quiere ir a buscar All For One, lo que resulta en una palmada en la parte posterior de la cabeza de Iida por decir "yo" en lugar de "nosotros". Mientras tanto, Hagakure está sola en el bosque pensando en cómo los signos de la depresión se "disfrazan como acciones cotidianas".

Ella estaba preocupada por un 'cierto alguien' y lo sigue a una reunión secreta. Ella ve a Aoyama con sus padres, escuchando que él es el traidor de UA y All For One amenaza con matar a sus padres como palanca en la traición.

Hagakure Toru continúa llorando, pero cuando ella se va en busca de ayuda, sus padres le piden a Aoyama Yuga que continúe protegiéndolos, es decir, que siga transmitiendo información a All For One.

De repente, Deku aparece con Hagakure y le pregunta a Aoyama sobre ser el traidor; rompe a llorar mientras sus padres inicialmente intentan hacerse el tonto con la acusación.

El capítulo termina con Aoyama confesando ser el traidor de UA que filtró la ubicación del campo de entrenamiento, afirmando que "Soy un villano repugnante, Midoriya". En el capítulo 335 de MHA, el creador Horikoshi sorprende a todos con un gran fallo en All For One.

¿Cuándo sale el manga de Boku no Hero?

El capítulo 336 de la serie de manga My Hero Academia se dará a conocer en todo el mundo el domingo 5 de diciembre de 2021, según lo confirmado por VIZ Media. El próximo capítulo estará disponible para leer en línea desde los siguientes horarios internacionales, según la información de MANGA Plus:

Hora del Pacífico: 7 AM.

Hora central: 9 AM.

Hora del este: 10 AM.

Hora británica: 3 PM.

Hora europea: 4 PM.

Hora de la India: 8.30 PM.

Hora de Filipinas: 11 PM.

El próximo capítulo estará disponible para leer de forma gratuita a través de ambas plataformas en línea, con una membresía que actualmente cuesta $1.99 y otorga acceso a toda la biblioteca de los capítulos. Anteriormente informamos que habría más traidores en la escuela de My Hero Academia y el capítulo 336 finalmente parece revelar la verdad.

