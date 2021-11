My Hero Academia manga 332 insinúa un final oscuro para Star and Stripe

El capítulo 332 de My Hero Academia está cerca de su lanzamiento oficial. Sin embargo, ya han aparecido en línea algunos spoilers del próximo capítulo. El manga finalmente está en un punto en el que los villanos tienen la ventaja sobre los héroes.

La fusión de Shigaraki Tomura con All For One es aterradora para todos, pero Star and Stripe es quien se enfrenta primero a este poderoso enemigo. En el capítulo anterior, vimos a Shigaraki abrumar al héroe número 1 de los Estados Unidos con su poder recién descubierto

Después de ver el ataque más fuerte de Star and Stripe, todo el mundo está ansioso por saber si el héroe puede derrotar a Shigaraki. Bueno, gracias a los últimos spoilers, en La Verdad Noticias tenemos una idea de lo que se desarrollará en el capítulo 332 de My Hero Academia.

Spoilers de My Hero Academia capítulo 332

Shigaraki enfrenta a Star and Stripe en My Hero Academia 332

Según las filtraciones, el capítulo comienza con un flashback de Star en el Army Training Camp. Esta parte donde el manga se centra en la limitación del poder de Star and Stripe. Vemos a todo el mundo haciéndole pasar un mal rato a Star por no ser físicamente fuerte.

Por otro lado, Star está frustrada porque no puede encontrar una regla para aumentar su fuerza física. En la actualidad, los misiles se dirigen hacia Shigaraki. Star se prepara para soltar la regla del láser y tocar el misil.

Shigaraki se da cuenta de que el láser no será el ataque final de Star, y usará algo aún más poderoso. Finalmente, Star desactiva los láseres y usa el "El Tiamat girará". Agarra los misiles con la mano del gigante del aire y Shigaraki salta hacia el aire desde el océano.

Ahora, cuando los cohetes completan una rotación completa, el gigante del aire los presiona a todos contra la olla de Shigaraki. La explosión es tan masiva que incluso Endeavor puede verla desde Japón. Sin embargo, todos se sorprenden cuando ven a Shigaraki salir de un agujero en el océano.

Con su piel completamente descompuesta, sale con una sonrisa en su rostro. Shigaraki explica que sabía que se avecinaba un gran ataque, por lo que hizo un agujero en el océano para esconderse. Además, era Nomu a quien los pilotos le disparaban, pensando que era Shigaraki.

Finalmente, Shigaraki usa los jets para acercarse a Star. Los pilotos intentan salvar a Star, pero Nomu explota para romper su formación. Shigaraki salta a la nave del líder, lo que le da a Star la oportunidad de aplastarlos a ambos.

El líder le pide a Star que lo sacrifique por la causa, pero Star duda. Shigaraki se aprovecha de esto y finalmente toca la cara de Star. Entonces, estos son todos los spoilers del capítulo 332 de My Hero Academia.

Ten en cuenta que estos spoilers pueden no ser completamente precisos, así que asegúrate de leer el capítulo oficial cuando llegue a VIZ Media o en la aplicación oficial de MANGA Plus. ¿Piensas que este será el final de Star and Stripe?

¿Qué días sale el manga de Boku no Hero?

El manga de Boku no Hero Academia se publica semanalmente todos los domingos. Cuando el creador Kohei Horikoshi debe realizar una pausa, se anuncia a través de las redes sociales o en el número más reciente de la revista Weekly Shonen Jump. Por otra parte, los fanáticos pueden ver el anime completo de My Hero Academia en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!