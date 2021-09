My Hero Academia manga 325 revela la actual condición de Aizawa

Cuando se trata de profesores y anime, hay pocos chicos que puedan enfrentarse a Aizawa de My Hero Academia. A su manera, el héroe profesional ha sido más influyente para Izuku Midoriya que All Might, y su cuidado por la Clase 1-A es incomparable.

Por supuesto, esta es la razón por la que los fanáticos de Boku no Hero Academia han estado preocupados por el héroe después de la redada en Shigaraki Tomura, y el manga lo sabe. Es por eso que por fin pudimos ver al héroe, y parece que las heridas de Aizawa nunca desaparecerán.

La actualización es cortesía del capítulo 325 del manga MHA disponible en MANGA Plus. La serie de Kohei Horikoshi se tomó un tiempo esta semana para ayudar a Izuku, ya que el público llegó a ver al niño desde una nueva perspectiva.

¿Qué pasó con Aizawa de Boku no Hero?

Aizawa en el capítulo 325 del manga Boku no Hero Academia

Tras el capítulo 325 del manga, se mostró que Aizawa está vivo pero con secuelas de sus heridas. Una vez que los refugiados optaron por abrazar a Deku, el manga se centró en el director Nezu, quien pareció estar hablando con Aizawa. Eraserhead todavía está en el hospital, y el héroe desgastado sonríe a pesar de sus horribles heridas.

A partir de Boku no Hero Academia manga 325, Aizawa tiene el ojo derecho levantado debido a que Shigaraki lo tocó brevemente en su batalla. Los poderes de descomposición del villano son más fuertes que nunca, y Aizawa no pudo escapar del daño permanente después de esta pelea.

Parece que su ojo tiene cicatrices debajo del parche en su rostro, por lo que no se sabe qué tiene Aizawa detrás de la tela. Y, por supuesto, está el asunto de su pierna derecha que quedó atrapada en la batalla. En cambio, parece que Eraserhead perdió la pierna desde la rodilla para abajo.

Inicia la venganza de los héroes en MHA de Kohei Horikoshi

Finalmente, parece ser que a Aizawa se le ha dado una pierna protésica para contrarrestar la pérdida, pero el héroe le dice a Nezu que todavía se está acostumbrando. "No seré el próximo Mirko, puedo decirte eso", le dijo Aizawa al director de UA con quien está trabajando en rehabilitación y haciendo todo lo posible para liberar a Shirakumo de Kurogiri.

Si bien aún no se ha avanzado, se están realizando experimentos con el Nomu cautivo. Los científicos quieren saber si pueden revertir la ingeniería realizada para tomar almas de un Nomu. Y si puede, bueno, todas las dificultades de Aizawa valdrán la pena. Para más información, puedes leer nuestro artículo sobre Oboro Shirakumo de My Hero Academia.

¿Cuántos tomos tiene el manga My Hero Academia?

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, Boku no Hero Academia tiene 31 volúmenes (tomos recopilatorios) de manga publicados con Shonen Jump. De igual forma, las cinco temporadas del anime My Hero Academia se pueden ver en Crunchyroll o Funimation.

