My Hero Academia manga 323 spoilers ¿Los civiles aceptarán a Deku?

Aún faltan unos días para el lanzamiento oficial del próximo capítulo de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) creado por Kohei Horikoshi, pero los spoilers del capítulo 323 ya se han filtrado en línea. Entonces, si te preguntas qué esperar del próximo capítulo de manga, aquí en La Verdad Noticias tienes todo lo que necesitas saber al respecto.

El capítulo anterior de Boku no Hero fue un viaje emocional para toda la comunidad. Los estudiantes de Clase 1-A finalmente lograron traer a Deku de regreso a la Academia UA. Además, después de todos estos años, Bakugo finalmente expresó lo que siente por Deku (Midoriya Izuku).

Desafortunadamente, varios civiles piensan que la presencia de Izuku es una amenaza para todos. Es por eso que los manifestantes se han reunido fuera de la UA para pedirle a Deku que se vaya, y el próximo capítulo 323 aborda ese tema. Anteriormente, informamos que Deku de My Hero Academia escubre el gran cambio de la Academia UA, ahora parecida más a una fortaleza que a una escuela.

My Hero Academia manga 323 spoilers

Deku aterrado por la hostilidad de los civiles

El capítulo comienza con un flashback de estudiantes de Clase 1-A hablando con Nezu sobre la efectividad de la barrera. Iida menciona que recuperar a Deku sano y salvo sería suficiente para calmar a los civiles.

Nezu dice que no será suficiente y que necesitan reforzar su seguridad construyendo una buena barrera. Nezu explica que la academia ahora está dividida en zonas más pequeñas, y estas zonas pueden pasar a la clandestinidad si los sensores detectan alguna invasión.

Si eso no es suficiente, el subsuelo alrededor de la academia ahora está cubierto con tres mil capas de placas de metal. En la actualidad, Jeanist intenta explicar a los civiles que Deku fue utilizado como cebo para los villanos, pero no funcionó.

Además, es el mejor héroe que podrían usar contra sus enemigos. Sin embargo, los civiles no están de acuerdo con nada de lo que dicen Jeanist o Nezu. Los civiles dicen que la academia nuevamente le ha fallado a la ciudad, así que Uraraka agarra el megáfono de Present Mic y llega al techo de la academia.

Uraraka defiende a Deku de los civiles

Uraraka dice que Deku tiene un poder excepcional, y sabe que es por eso que los villanos lo persiguen. Entonces, deliberadamente se distanció de los demás para mantener a todos a salvo. Para mostrar por lo que Deku ha estado pasando, Uraraka les dice a los civiles que echen un vistazo a la apariencia de Deku.

Ella explica que Deku se enfrenta a todo solo por el bien de los demás. Luego, una dama, previamente salvada por Deku, se adelanta y acepta a Deku, motivando a otros civiles a hacer lo mismo. Eso es todo lo que necesitas saber sobre el próximo capítulo.

Sin embargo, ten en cuenta que estos spoilers del capítulo 323 de Boku no Hero pueden no ser completamente precisos, así que asegúrate de leer el capítulo oficial cuando se lance este fin de semana. Te invitamos a leer también sobre My Hero Academia capítulo 322 spoilers, imágenes y sitio para leer el manga.

¿Dónde leer el manga My Hero Academia?

Puedes leer el manga de Boku no Hero Academia en MANGA Plus o VIZ Media. El capítulo 323 se estrenará el 22 de agosto y estará disponible para lectura gratuita en inglés o español durante tiempo limitado. También puedes ver el anime de My Hero Academia en Crunchyroll.

